Elon Musk skaber Twitter-panik: Sætter opkøb på pause

Verdens rigeste mand, Elon Musk, har besluttet at sætte opkøbet af Twitter på pause.

Det oplyste Tesla-stifteren selv fredag på Twitter.

Det sker efter, at det sociale medie har meddelt, at andelen af falske konti udgør under fem procent af alle konti på platformen, og nu afventer Elon Musk at få lov at se Twitters egne beregninger.

”Twitter-aftalen er midlertidigt i venteposition, afventer detaljer, der understøtter beregningen af, at spam/falske konti faktisk udgør mindre end fem procent af brugerne,” skriver Elon Musk ifølge Computerworld på Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

Han understreger dog også, at han fortsat er engageret i opkøbet.

Efterfølgende har Elon Musk så taget sagen i egen hånd og har sat sine folk til at undersøge 100 tilfældige konti på platformen for at se, om det giver et lignende resultat. Fordi det ifølge ham er det antal Twitter selv har brugt.

”Jeg valgte 100 som prøvestørrelsesnummer, fordi det er det, Twitter bruger til at beregne under fem procent falsk/spam/duplikat,” skriver han på Twitter.

Elon, can you elaborate a bit on the "process"? So that we as Twitter can help you in finding out the real percentage of scam/spam/bot accounts

Men det har angiveligt vakt utilfredshed hos Twitter, at Elon Musk har oplyst prøvestørrelsen i deres undersøgelse.

Derfor påstår rigmanden nu, at Twitters juridiske afdeling har klaget til ham over, at han har sagt for meget og brudt en NDA (non-disclosure agreement).

”Twitter legal ringede lige for at klage over, at jeg overtrådte deres NDA ved at afsløre, at botcheck-prøvestørrelsen er 100! Dette skete faktisk,” skriver han.

Elon Musk uddyber, at enhver test af antallet af spambots og falske konti er velkommen.

"Enhver fornuftig tilfældig prøveudtagningsproces er fin. Hvis mange mennesker uafhængigt får lignende resultater for % af falske/spam/duplikerede konti, vil det være sigende," skiriver han.

Lige nu afventes resultaterne og rigmandens endelige besluting. Det skriver Computerworld.