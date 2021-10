Efter hård kritik: Facebook vil tilføje nye sikkerhedsfunktioner

Nu lover Facebook at sociale medie-giganten vil tilføje nye sikkerhedsfunktioner, der særligt skal målrettes teenagere på Instagram.

Det sker efter at den digitale platform er kommet i kraftig modvind, da whistlebloweren Frances Haugen for få uger siden lækkede dokumenter der viser, at Facebook bevidst har styret sine brugere mod skadeligt indhold.

Facebook vil implementere nye værktøjer til at aflede brugere fra skadeligt indhold, begrænse politisk indhold og give forældrene mere kontrol over teenagernes Instagram-konti, sagde Facebooks vicepræsident for globale anliggender, Nick Clegg, ifølge CNBC.

En af de nye tiltage skal konkret opfordre brugere, der har været aktive på Instagram-platformen længe til at "tage en pause".

En anden funktion vil forsøge at påvirke teenagere væk fra skadeligt indhold på platformen, sagde vicepræsidenten.

Desuden planlægger virksomheden en mulighed, der skal hedde Instagram Kids - Instagram for børn - som skal være en service til børn på 13 år og ungre.

Facebook er allerede begyndt at test de nye sikkerhedsfunktioner på Instagram på en mindre test-skare i USA. Det skriver Reuters.

"Vi har intet kommercielt incitament til at gøre andet end at prøve at sikre, at oplevelsen er positiv," sagde Clegg.

"Vi kan ikke ændre den menneskelige natur. Vi ser altid dårlige ting online. Men vi kan gøre alt, hvad vi kan for at forsøge at reducere og afbøde dem."

Dette udsagn er dog stik imod hvad Haugen, der lækkede interne Facebook-dokumenter til The Wall Street Journal og senere den amerikanske kongres mener. Hun fortalte for nyligt et panel i senatet, at Facebook - som også ejer Instagram - konsekvent lægger sin egen fortjeneste over brugernes sundhed og sikkerhed. Det skriver Computerworld.