Edge vs. Firefox: Browserkrigen fortsætter

Nye data viser, at populariteten af de forskellige browsere har længe ligget nogenlunde fast, på trods af at Chrome, Edge, Safari og Firefox konstant forsøger at overgå hinanden.

Ifølge de seneste tal fra Statcounter har ingen større browser oplevet en stigning eller et fald i markedsandele på mere end 1,74 % siden starten af året.

På trods af den store mængde nye funktioner, der er kommet til de mindre rivaler, opnåede markedslederen Google Chrome den største vækst, da den siden januar har udvidet sin andel fra 63,38% til 65,12%.

Længere nede på ranglisten er ændringerne i markedsandele endnu mindre markant: Safari oplevede et fald på 0,6 % og Firefox på 0,32 %, mens Edge voksede sin brugerbase med det tilsvarende procenttal.

Stillestående browseranvendelse (Image credit: Statcounter)

Firefox vs. Edge

Den mest fascinerende rivalisering i browserindustrien er uden tvivl mellem Mozilla Firefox og Microsoft Edge. De to tjenester kæmper om æren ved at være den tredjestørste browser (bag Chrome og Safari).

Siden genudgivelsen i januar 2020 er Microsoft Edge kun blevet stærkere, og den har nu 3,4 % af markedet. I maj overhalede Edge endda Firefox på ranglisten for første gang.

Microsofts nye flagskibs vækst kan tilskrives en række faktorer, herunder fornyet marketingindsats og en stræben efter at foretage forbedringer, der bringer oplevelsen på linje med andre moderne browsere.

På trods af virksomhedens store indsats er væksten for Edge gået i stå siden årsskiftet, blandt andet fordi puljen af brugere af Internet Explorer og Edge Legacy er ved at være tømt, da mange allerede nu er skiftet til andre browsere. Selvom Edges markedsandel er større end de 3,08 %, den lå på i januar, er der kun sket en ændring på 0,1 % i de sidste seks måneder.

Mozilla har i mellemtiden haft svært ved at trække Firefox ud af en nedadgående spiral, der nu strækker sig et antal år tilbage. Ifølge Statcounter har browseren enten mistet eller fastholdt markedsandele i ti af de sidste tolv måneder.

Det faktum, at Firefox formåede at genindtage tredjepladsen fra Edge i sidste måned (med en andel på 3,45 %) er en slags sejr, men dette er dog ubetydeligt, når man tænker på, at engang havde Mozilla hele 30 % af markedet - kun overgået af Internet Explorer.

Måske fornemmer Mozilla, at den ikke længere kan konkurrere med Microsoft og Google, når det kommer til funktioner, for Mozillas foretrukne slagmark er nu databeskyttelse. Ud over de privacy-centrerede funktioner til Firefox har virksomheden lanceret en række nye privacy-produkter, herunder en VPN-tjeneste. Mozilla har også højlydt afvist den reform af onlineannoncering, som Google har foreslået, som Mozilla anser for at være lige så invasiv som tredjeparts-cookies.

Ingen browser er i en position til at udfordre Google Chromes føring i den nærmeste fremtid, med mindre der sker lovgivningsmæssige reformer, der forhindrer Google i at drage fordel af sine positioner på søge-, samarbejds- og OS-markederne.

Kampen mellem Firefox og Edge længere nede på ranglisten er imidlertid ret klar. De to duellanter har ligget side om side hele året, men denne form for stilstand varer sjældent ved.