Dokumentar-serie om Bill Cosby får premiere på Paramount+

Den nye dokumentar-serie WE NEED TO TALK ABOUT COSBY af den Emmy-vindende instruktør W. Kamau Bell (United Shades of America med W. Kamau Bell), får premiere med alle fire afsnit d. 5. februar, eksklusivt på Paramount+.

Bill Cosby, den berømte komiker, skuespiller, filantrop og afroamerikanske ikon, der gennem årtier blev anset som “America’s Dad,” står i dag kendt som tiltalt i en retssag, anklaget for seksuelle overgreb.

Dokumentarserien i fire afsnit går helt tæt på den komplekse historie om Cosbys liv og karriere og vejer hans handlinger mod hans indiskutable globale indflydelse gennem interviews med komikere, kulturkommentatorer, journalister og kvinder, der deler deres mest personlige, rystende møder med Cosby. Gennem arkivoptagelser afslører Cosby, hvem han kan have været hele tiden – en modsætning til den principfaste, offentlige person, der blev en helt, ikke kun for afroamerikanere, men for alle mennesker.

Serien i fire afsnit kaster nyt lys over Cosbys kulturelle bidrag og indflydelse til i dag, hvor han står anklaget for voldtægt, narkotika-faciliterede seksuelle overgreb, seksuelt misbrug og andre forseelser fra flere end 60 kvinder igennem næsten 60 år.

Instruktøren W. Kamau Bell, der selv voksede op med at idolisere Cosby, fortæller, hvordan Cosbys ønske om magt, der drev hans professionelle succes, måske er den samme drivkraft, der motiverede hans påståede forbrydelser mod kvinder.

WE NEED TO TALK ABOUT COSBY skræller komplekse lag af og portrætterer den geniale performer, filantrop og forbillede i kontrast til det, der definerer ham i dag: Anklaget for at være et seksuelt rovdyr. Det giver seerne chancen for at genoverveje Cosbys brand i et samfund, hvor voldtægtskultur, giftig maskulinitet, kapitalisme og hvidt overherredømme former, hvordan vi i dag revurderer sex, magt og handlefrihed.

WE NEED TO TALK OM COSBY er en Boardwalk Pictures-produktion i samarbejde med WKB Industries til SHOWTIME, instrueret af W. Kamau Bell. Serien er executive produceret af Bell, Andrew Fried, Katie A. King, Dane Lillegard, Jordan Wynn og Sarina Roma. King fungerer også som showrunner og Geraldine Porras fungerer som co-executive producer. Serien distribueres internationalt af ViacomCBS Global Distribution Group.