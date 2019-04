Samsungs gigantiske MicroLED-tv vil kunne fås i 75 og 219 tommer.

Under et særligt First Look-event i søndags, afslørede Samsung to nye udgaver af deres MicroLED-tv (tidligere blot kendt som The Wall ) – en mindre udgave på 75 tommer samt en markant større model på hel 219 tommer.

Ifølge Samsung, vil den mindre udgave på 75 tommer gå under navnet (The Window) imens den større udgave på 219 tommer fortsat skal kendes som The Wall. Skærmen skabte stort postyr sidste år, hvor Samsung roste MicroLEDs evner samt hævdede, at den kunne opnå næste perfekt sortniveau lig OLED og højere kontrast. De to nye TV-modeller bygger videre på dette og tilføjer to ganske ekstreme størrelser, når de engang kommer til salg i fremtiden.

Til de der missede lanceringen sidste år, benytter MicroLED milloner af bittesmå ikke-organiske røde, grønne og blå LED-chips, som udsender deres eget lys for at producere fantastiske farver på skærmen. Det er lidt anderledes end OLED – som benytter organiske elementer – men ifølge talspersonerne hos Samsung, kan skiftet fra organisk til ikke-organisk være med til at forbedre levetiden på panelet samt eliminere risikoen for burn in.

Selvom Samsung ikke kunne give specifikke detaljer efter sidste års event, blev det i år bekræftet, at MicroLED TV benytter en 4K UHD-opløsning på sin 75-tomme model, og ”noget udover 4k” på modelle på 219 tommer. Det er et skridt tilbage i forhold til nogle af de 8K-tv som vi har hørt om her på CES 2019 , men ikke uventet, når vi tænker på hvor ny teknologien bag MicroLED er.

Endnu en brik i The Wall

Meget af Samsungs præsentation handlede om, at MicroLED var en modulær teknologi – og derfor kan sættes sammen i flere forme og størrelser.

Det betyder, at vi engang i fremtiden vil kunne bestille MicroLED-tv i den størrelse vi ønsker… altså inden for rimelighedens rammer (du kan eksempelvis ikke få et tv, der måler 72,45 tommer, da der ikke er moduler til dette).

Lots of #FirstLook2019 news: The 75-inch MicroLED TV isn’t actually called The Wall, but the new 219-inch version is. Infinite size is actually limited to the size of the MicroLED module - you can’t get a 84.55-inch TV, for example. (1/2) pic.twitter.com/4TYw2B7bvQJanuary 7, 2019

En anden interessant pointe Samsung kom med under sin keynote handler om aspect rations – jovist, det meste indhold er lavet til 16:9, men hvis du ønsker et andet format, kan Samsungs MicroLED også klare den udfordring.

… Desværre kommer du stadig til at skulle bestille dem igennem en særlig montør, så den almindelige forbruger får ikke MicroLED på 219 tommer hjemme i stuen lige foreløbig.

Endnu en væg vi ikke har råd til

Hvor meget kommer Samsungs gigantiske MicroLED-tv så til at koste?

Samsung har endnu ikke oplyst nogen officiel pris eller lanceringsdato for de nye modeller, og selvom firmaet heller aldrig oplyste prisen på sidste års model, gik rygter på, at vi befandt os i 100.000 dollar-klassen for 146 tommer.

Til trods for at en 75 tommer versionen af The Wall vil være markant billigere end den kommercielle udgave på 146 tommer fra sidste år, er der stadig en god chance for, at den vil koste langt over 20.000 dollars – Samsungs 75 tommer 8K QLED-tv kostede 15.000 dollars og benytter traditionel LED-LCD-teknologi.

Så, er du klar til at bruge lige så meget på et TV, som du har betalt for dit hus?