Nintendo Switch får uofficiel Android port

Nintendo Switch har i manges øjne en formfaktor og brugerflade, som gør den ideel til at afvikle mobile styresystemer og hermed en lang række populære mobilspil. Man kan dog roligt regne med, at Nintendo ikke er så vilde med dén idé.

Det japanske spilfirma er kendt for at være meget obs på at beskytte deres ejendom og hvordan de benyttes. Dette har dog ikke afholdt entusiaster på XDA Developers fra at frigive meget uofficiel Android ROM-fil til den transportable konsol. Firmwaren er baseret på Nvidia Shield TV-styresystemet – LineageOS 15.1, som igen er baseret på Android 8.1 – og kan bruges til at browse på nettet, spille mobile spil og kan teoretisk set det samme, som du kan på en mobil enhed.

Med LineageOS 15.1 installeret på din Switch, kan du bruge den både i håndholdt og docket tilstand, med lyd og Joy-con understøttelse i begge.

Der er en hage...

Der følger naturligvis flere hager med denne løsning, hvoraf den vigtigste er, at Nintendo ikke bryder sig om denne pillen ved styresystemet og derfor heler ikke vil hjælpe, hvis man skulle støde på problemer afledt af hacket.

Du får desuden behov for en Switch-konsol, som kan køre med Hekate bootloader, noget som ikke er muligt, hvis du har købt en af de opdaterede konsoller efter juni 2018.

Andre begrænsninger tæller dårlig batterilevetid, manglende auto rotation, at Joy-con-controllerne ikke fungerer ordentligt i nogle apps, problemer med Wi-Fi og docking-problemer.

Af disse årsager anbefaler vi ikke, at man kaster sig ud i det, især ikke hvis man ikke i forvejen har erfaring med hacking, da man risikerer at ødelægge konsollen. Når det er sagt, er der dog alligevel tale om en markant milepæl, som er med til at åbne op for konsollens fulde potentiale.