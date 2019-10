Næste års iPad Pro kan få miniLED-skærm

Størstedelen af de bedste telefoner og tablets er i dag udstyret med OLED-skærme i stedet for LCD og førstnævnte anses som værende bedre. Det kan dog nu se ud til, at Apple planlægger at opgradere sine iPad Pro-modeller med endnu bedre teknologi. Det er i hvert fald tilfællet, hvis vi skal stole på den respekterede analytiker, Ming-Chi Kuo, som ifølge MacRumors i et nyt research-notat skriver, at nye iPads som lanceres i 2020 eller 2021 vil få miniLED-skærme.

En miniLED-skærm benytter mange flere LEDs end en OLED-skærm. For at gøre dette muligt, er hver enkelt LED betydeligt mindre. I praksis betyder dette desuden, at skærmen kan være betydeligt tynder og lettere, hvilket igen kan resultere i en tyndere og lettere iPad. Billedkvaliteten skulle være mindst lige så god, ligesom risikoen for burn in er mindre.

Holder rygtet stik, vil det gøre Apple mindre afhængig af Samsung. Imens Samsung er hovedleverandør af Apples OLED-skærme, vil det eftersignede være LG Display, som skal levere miniLED-skærmene.

Ikke kun iPads

Det er dog også muligt at Apple springer miniLED over og satser på microLED i sine telefoner i stedet. Der har nemlig været rygter omkring Apple og microLED i et stykke tid, og som navnet antyder, er ideen den samme, dog med endnu mindre LEDs. Dette vil betyde mange af de samme fordele, men med et mindre strømforbrug.

Kuo nævner ikke hvilke iPads der er tale om, men fordi her er tale om ny teknologi, er det sandsynligt, at der først bliver tale om iPad Pro. Det kan også tænkes, at denne type skærme dykker op i nye MacBook-modeller, som lanceres i begyndelsen af 2021, og selv om Kue ikke nævner det, virker det sandsynligt, at det også vil dukke op i fremtidige iPhone-modeller.

Dertil er microLED vanskeligere og dyrere at producere, hvilket er grunden til, at virksomheden ikke har taget dem i brug endnu. VI forventer ikke at se dette i Phone 12, men måske dukker teknologien op i iPhone 13.