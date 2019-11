Digital robot afløser sportsjournalister

Det har altid været et problem for lokale aviser at nå at dække alle de fodboldkampe, der hver weekend bliver afviklet landet over. Der er ganske enkelt ikke journalisthænder nok til at nå ud til alle klubber. Det har avisen Nordjyske nu taget konsekvensen af, og i samarbejde med mediebureauet Ritzau, har avisen nu udviklet en digital robot, der skal tage sig af de lokale fodboldkampe.

Faktisk er robotten gået i gang i det stille i august måned, hvor den til alle kampe har skrevet to referater. Ét til hjemmeholdet og ét til udeholdet. De to referater skrives på baggrund af data fra Ritzau, og indholdet hældes så i en nyhedsskabelon. De to nyheder publiceres derefter på hver sin lokale side, så fokus er tilpasset læsernes lokale hold.

"Lokal sport er vigtig, men det er en umulig opgave at løse med folk til at dække alle holdene. Derfor er vi glade for denne løsning med en journalistisk robot, og spændte på, hvordan læserne tager imod det," siger chefredaktør Lars Jespersen fra Nordjyske i en pressemeddelelse.

Sportsrobotten er en videreudvikling af et system, der allerede har kørt et stykke tid hos Ritzau, hvor den har arbejdet under navnet Autoflash på bureauets finanstjeneste.

Sportsrobotten sendte ikke mindre end 143 nyheder på gaden i løbet af de to første dage, hvor den var på arbejde til de lokale fodboldkampe i Nordjylland. Nu står der så kun tilbage at finde ud af, hvordan læserne reagerer, når de finder ud af, at deres yndlingshold har haft "besøg" af en robot i stedet for en gammeldags journalist.

Foto: Pixabay