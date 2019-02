Det lader til, at Samsung Galaxy S10 Plus alligevel ikke får et firedobbelt kamera

Der har verseret rygter om, at Samsungs største og dyreste kommende flagskibsmobil ville få fire kameraer på bagsiden, men nu er der kommet nye rygter på banen, og de påstår, at det ikke passer.

Nye læk fra Ice Universe hævder nemlig, at Samsung Galaxy S10 Plus kommer med tre kameraer fremfor fire på bagsiden.

Oplysningerne fra Ice Universe tyder på, at både Samsung Galaxy S10 og den større variant vil få tre bagkameraer, mens den billigere Samsung Galaxy S10 Lite står til at få et dual-kamera på bagsiden.

Ifølge deres informationer vil Samsung Galaxy S10 og S10 Lite begge have et enkelt frontkamera, mens Galaxy S10 Plus vil være den eneste telefon i serien med et dobbelt selfie-kamera.

Modstridende rygter

Vi har set mange rygter, der peger i retning af seks kameraer i alt på den større telefon, deriblandt rapporter fra normalt pålidelige kilder som OnLeaks. Men Ice Universe hævder, at deres oplysninger er korrekte og har endda givet en af deres følgere det selvsikre svar, at "tiden vil vise, hvem der har ret", da der blev stillet spørgsmålstegn ved påstanden.

Hidtidige læk har ret konsekvent peget på et firedobbelt bagkamera, så der kan være overraskelser i vente, når selskabet officielt afslører mobilen i begyndelsen af næste år. Kan Samsung mon være ved at forberede en fjerde model til deres Galaxy S10-serie med en lettere opgraderet kamera-løsning på bagsiden?

Ice Universe har i hvert fald ret, når de siger, at kun tiden vil vise, hvem der har ret. Vi forventer at høre mere om Samsungs næste mobil-serie i de første måneder af 2019, da det virker mest sandsynligt, at telefonerne vil blive afsløret under MWC-messen i slutningen af februar.

Via Phone Arena