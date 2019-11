Det første billede af Apple Watch 4 afslører en 15 % større skærm

Med Apple Watch 4 får vi en ordentlig opdatering af det iPhone-kompatible smartwatch, og takket være en ny læk, ved vi nu, at det kommer med den længe ventede kant-til-kant skærm.

Det er 9to5Mac, der har fået fingrene i, hvad der ligner et officielt billede af den nye Apple Watch-serie, og det er tydeligt, at uret også kommer med en tyndere kant (eller krans) og en hel del flere informationer.

Billedet understøtter dermed de tidligere rygter om, at det kommende 2018-Apple Watch får en 15 % større skærm - både i 42 mm- og 38 mm-størrelserne.

Men tag den med ro. Selve uret bliver ikke drastisk større, hvis det overhovedet bliver større. Det ser ud som om, at Apple har reduceret den unødvendige kant på uret.

Ni mulige features på fronten af Apple Watch 4 (Foto-kilde: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac)

Det er det samme trick, vi har set på andre nye smartphones, inklusiv iPhone X. Det giver mulighed for at øge skærmens størrelse, uden at selve mobilen bliver større.

Selve huset forbliver muligvis samme størrelse, og det betyder, at de remme, du tidligere har investeret i også kan bruges på det nye Apple Watch 4. Det er da en lettelse.

Flere muligheder for features

Billedet af det nye Apple Watch 4 viser en skærm, hvor der er pakket en ordentlig bunke features ned på en enkelt front, takket være den øgede skærmstørrelse.

Det virker en smule drastisk. Dette foto viser følgende features:

Time-, minut- og sekundviser

Ugedag og dato

Din næste kalenderaftale

Aktuel temperatur samt dagens højeste og laveste grader

UV-indeks

Solopgang og solnedgang

Genvej til Apple Music (med cirkulær tids-bar)

Genvej til aktiviteter (med aktivitets-ring)

Roterende jordklode (som man selv kan dreje)

Apple Watch 4 giver en glimrende mulighed for at få overblik over vigtige informationer på én gang, og de mange features kan alle tilpasses.

Den digitale krone og sideknappen ser lidt anderledes ud, som 9to5Mac også pointerer, og der er et nyt hul imellem dem, formentlig til en sekundær mikrofon.

Der har været rygter om, at Apple ville inkludere en knap med haptisk feedback, men det er ikke til at sige, om de kan nå det i tide til lanceringen af Apple Watch 4.

Lanceringsdato for Apple Watch 4

Ligesom den nylige massive afsløring af iPhone XS, så er billedet af Apple Watch 4 overbevisende, og det understøtter alle de rygter, vi har hørt i den senere tid.

Den næste Apple "Special Event" finder sted den 12. september, og vi regner helt sikkert med at se Apple Watch 4-serien på scenen ved siden af iPhone XS og iPhone XS Plus.

Apple har tidligere været glade for at lancere nye mobiler og smartwatches på samme tid, for eksempel kom Apple Watch 3 og iPhone 8 and 8 Plus også på samme dag.

Normalt kan man forudbestille fredagen efter præsentationen, hvilket i dette tilfælde så må være den 14. september, og køberne modtager normalt deres produkter en til to uger efter bestilling, hvilket enten vil være fredag den 21. september eller fredag den 28. september.

Så der er masser af tid til nye læk. Hold øje med denne side for nye informationer og billeder i dagene op til den store lancerings-event.