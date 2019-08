Denne Origin-PC indeholder en PS4 Pro, Xbox One X og Nintendo Switch i én maskine

Origin PC fejrer sit 10-års jubilæum og gør det naturligvis med stil – ved at kombinere Xbox One X, PS4 Pro, en kraftig high-end PC og en Nintendo Switch i ét kabinet, naturligvis med vandkøling.

Alene specifikationerne på PC’en er vanvittige – Origin PC Big O er udstyret med en Intel Core i9-9900K, 64GB of RAM, 4 TB SSD-lagerplads og et Nvidia Titan RTX-grafikkort. Det er mere end rigeligt til stort set hvad som helst du smider efter den.

Det er dog ikke alle spil, som fås til PC, så hvorfor ikke bygge en Xbox One X, en PS4 Pro og en Switch dock ind i kabinettet? Det er præcis hvad Origin gjorde med deres flagsskibskabinet, Genesis desktop case. Bæstet afsløres i en video fra Unbox Therapy, hvor du kan se, at alle konsollerne har fået sin egen farvede kølevæske, så du kan kende forskel på dem, ligesom maskinen er blevet udstyret med en HDMI-switch på fronten, så du let kan skifte imellem platformene.

Det er vigtigt at notere sig, at maskinen ifølge en rapport fra TweakTown aldrig bliver sat til salg. Det overrasker næppe – det er meget tvivlsomt at Microsoft, Sony eller Nintendo ville godkende projektet. Om ikke andet beviser det dog stadig, at det kan lade sig gøre, ligesom Origin PC Big O giver os noget at drømme om, indtil næste konsolgeneration melder sin ankomst samt den forbedrede PC-hardware, som uden tvivl vil følge efter.