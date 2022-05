Den kinesiske regering beordrer afskaffelse af udenlandske pc'er

Kinesiske centralregeringsmyndigheder og andre statsejede virksomheder har 2 år til at afskaffe alle pc'er, laptops og anden hardware, som er fremstillet af udenlandske virksomheder, og erstatte dem med kinesisk hardware.

Ifølge Bloomberg blev nogle af de statsansatte allerede bedt om at tage springet tidligere på måneden, da de vendte tilbage til arbejdet efter en uges ferie.

Mandatet kræver, at organisationer skiller sig af med både udenlandsk hardware og software, og da der er tale om helt op til 50 millioner slutbrugere, er der næppe tvivl om, at virksomheder som HP eller Dell kommer til at mærke overgangen.

Kinesisk hardware

Det kommer højst sandsynligt også til at berøre softwareleverandører. Det forlyder, at Kina højst sandsynligt vil fokusere på Linux-baserede operativsystemer til at erstatte Microsoft Windows. Shanghai-baseret Standard Software er en af de virksomheder, der muligvis kan hjælpe med overgangen.

I øjeblikket refererer ordren kun til computere, mens komponenter som bl.a. mikroprocessorer, der er svære at erstatte, ikke er nævnt endnu. Det forventes også at de nye regler kommer til at gælde for de kinesiske provinsregeringerne inden for den nærmeste fremtid.

Ydermere lyder det, at nogle virksomheder kan blive fritaget, hvis de får en særlig tilladelse. Kilder fra Bloomberg mener, at disse særlige tilladelser gradvist vil blive sværere at få.

Lige siden Trump-administrationen sortlistede Huawei og ZTE pga. frygt for 5G-drevet spionage, har kineserne arbejdet på at reducere deres afhængighed af udenlandsk hardware og software. ZTE havde allerede økonomiske problemer forud for konflikten, mens Huawei blev tvunget til at udvikle og distribuere et helt nyt mobilt styresystem, efter at have mistet adgang til Android.

Den kinesiske hardwareproducent Lenovo, der formentlig vil få mest ud af denne udvikling, har allerede set en aktiestigning på 2%.

Via: Bloomberg