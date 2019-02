De første hovedtelefoner fra Sonos bliver ifølge rygterne trådløse og eksklusive

Ifølge et nyt rygte kan Sonos være på vej med et par high-end trådløse hovedtelefoner. Det vil i givet fald være første gang, at pioneren inden for multirums-lyd tager en afstikker fra deres store, kraftfulde højttalere for at lave hovedtelefoner.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Oplysningerne om de eksklusive hovedtelefoner er sparsomme i øjeblikket, men ifølge Bloomberg vil hovedtelefonerne sandsynligvis blive udstyret med flere virtuelle assistenter, der ville kunne fungere på samme måde som audioproducentens højttalere Sonos Beam og Sonos One. Det menes også, at hovedtelefonerne er fokuseret mod at konkurrere med Sony, Apple, Bose og Sennheiser ved at byde på lyd i topklasse.

Hovedtelefonerne forventes ikke at blive afsløret inden for nærmeste fremtid, men Bloombergs kilder antyder, at Sonos kan hænde at sigte efter et prisleje på omkring 300 dollars (ca. 1.975 kroner).

Trængsel på toppen

Hvis dette prisleje viser sig at være korrekt, vil hovedtelefonerne gå direkte i clinch med Sony WH-1000XM3, Bose QuietComfort 35 II og Sennheiser Momentum Wireless - tre modeller, der komplet har domineret markedet for eksklusive, trådløse hovedtelefoner.

Samtidig kan der være et andet problem med at lancere et par trådløse over-ear hovedtelefoner næste år: Apple kan hænde at have kig på samme tidsramme for lanceringen af deres rygtede over-ear hovedtelefoner samt deres Apple AirPods 2, som begge er ventet med stor spænding. Det forventes allerede, at Apples hovedtelefoner kommer til at ryste branchen - uden hjælp fra Sonos, hvis de også går ind i kampen.

Vi vil kontakte Sonos for at prøve at få bekræftet forlydenet, og vi opdaterer denne artikel, når vi har hørt fra dem.