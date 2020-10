De bedste mesh-routere i 2020

De bedste mesh-routere på markedet kan drastisk ændre dit Wi-Fi-signal, hvad enten det er til dit hjem eller til kontoret. Hvor den typiske trådløse router kun består af en enkelt enhed og derfor har en begrænset dækning, består en mesh-router af flere enheder, hvorved signalet bredes mere ud. Placeres de strategisk klogt rundt i hjemmet, kan de sørge for dækning i alle hjørner af dit hus eller lejlighed.

Benytter du en af de bedste mesh-routere på markedet kan du dække et langt større areal, uden behov for flere netværk. Læg dertil at mesh-routere er noget af det nemmeste du kan sætte op, hvorfor du næppe får brug for hjælp til selve installation og opsætning. Her er en samling af de bedste mesh-routere på markedet. Hvad enten du vil have den bedste løsning til prisen, den mest brugervenlige løsning eller bare de pæneste enheder, bør du kunne finde noget på vores liste, som passer til dit behov.

De bedste mesh wi-fi routere netop nu:

1. Google Nest Wifi Google Wifi og Home i samme enhed Hastighed: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz simultaneous dual-band | Tilslutninger: Dual Gigabit Ethernet-porte | Funktioner: Avanceret sikkerhedschip, Nest wi-fi-punkt med Google Assistent, privatlivskontrol 1.256 kr. Læs mere hos Proshop.dk Pænt design Smarte højttalere inkluderet Endnu lettere styring Ingen forbedring af ydelsen Ikke en opgradering værd

Hvad kan være bedre end den bedste mesh-router? Det er da en mesh-router med en indbygget smart højttaler. Især hvis du er glad for smart home-dimser, vil du sætte pris på denne geniale opgradering af Googles Wi-Fi-serie. Google Nest Wifi tager det skridtet videre og kombinerer Googles allerede imponerende design og ydelse med sine smarte højttalere, så du får to enheder i ét – i en endnu mere lækker og smart indpakning. Kan du godt lide andre farver end hvid, fås den i grå og sand. Hvad mesh wi-fi-routere angår, ligger den originale Google Wi-fi stadig i top af skalaen. Denne model byder bare på lidt ekstra.

Læs hele anmeldelsen: Google Nest Wifi

2. Asus ZenWiFi AX (XT8) Wi-fi 6 møder mesh routere Hastighed: 802.11ax 4804Mbps down | Tilslutninger: 2,5 Gigabit Wan, 3 x Gigabit LAN, Gigabit Wan, USB 3.1 | Medfølgende mesh-punkter: 2 | Funktioner: MU-MIMO, Traffic Analyzer, Adaptive QoS, AiProtection Pro Low Stock 2.090 kr. Læs mere hos Proshop.dk Fremragende wi-fi performance Gode sikkerhedsfunktioner Dyr Begrænset til to routere

Med Asus ZenWiFi AX (XT8) har Asus formået at kombinere wi-fi 6 med den anden banebrydende teknologi inden for tilslutningsmuligheder: mesh-routere. Løsningen er dog blandt de dyrere muligheder, og du er begrænset til to mesh-routere. Asus ZenWifi AX giver dog lynhurtige hastigheder samt masser af fleksibilitet i opsætningen – f.eks. muligheden for at oprette et eller to netværk, der bruger 2,4 og 5 GHz båndene. Hertil kommer fremragende sikkerhedsfunktioner, så dette er et fantastisk valg, hvis du er på udkig efter de bedste mesh-wi-fi-routere.

Læs hele anmeldelsen: Asus ZenWiFi AX (XT8)

3. Netgear Orbi Dyrt men kraftfuldt Hastighed: 802.11ac 5 GHz down: 90.14 Mbps, 2,4 GHz down: 93.69 Mbps | Tilslutninger: 4 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet-porte (1 WAN + 3 LAN til router, 4 LAN til satellit), 1 x USB 2.0 port | Medfølgende mesh-punkter: 2-4 | Funktioner: 4 GB flash memory, 512 MB RAM, AC3000, MU-MIMO-klar 999 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Fremragende ydelse Pænt design Dyrt

Har du dybe lommer, bør du overveje Netgear Orbi, som er en af de bedste trådløse mesh-routere du kan købe. Modsat Google WiFi, som benytter tre identiske noder for at skabe sit netværk, får du her en hovedenhed og flere satellitter, som du kan placere rundt i hjemmet. Oven i dette har Orbi flere Ethernet-porte, så den også egner sig godt til folk, der har behov for flere kablede enheder. Denne mesh-router er det bedste valg for de, som primært bruger deres netværk til gaming, især på tværs af flere enheder.

Læs hele anmeldelsen: Netgear Orbi

4. Netgear Orbi WiFi 6 Netgear tilfører Wi-Fi 6 til sin Orbi-serie Hastighed: WiFi 6 (IEEE 802.11ax) tri-band with 1x 2,4 GHz (1200 Mbps), 2x 5 GHz (2400 Mbps) | Tilslutninger: 2.5 Gbps WAN, 4x Gigabit Ethernet; satellit - 4x Gigabit Ethernet | Funktioner: Beamforming implicit og eksplicit til 2,4 GHz/5 GHz-båndene Low Stock 2.990 kr. Læs mere hos Proshop.dk Fremragende rækkevidde og hastighed Nem opsætning og app Vanvittig dyrt Få enheder understøtter endnu Wi-Fi 6

Er du klar til at tage springet til Wi-Fi 6, vil Orbi WiFi 6 være det pt bedste bud blandt mesh wi-fi-routerne. Her vil dog næppe være tale om et impulskøb, da prisen mildt sagt er meget høj. Men er du klar til at opgradere, og vil have en hurtigere og mere pålidelig router, som kan dække et stort areal – såsom dit lille landsted eller bare allerede proppede smarthjem – vil den være pengene værd. Opsætningen er naturligvis pærelet, så selv folk uden erfaring i at sætte trådløse netværk op kan være med.

Læs hele anmeldelsen: Netgear Orbi WiFi 6

5. Netgear Nighthawk MK63 Hurtigt mesh-netværk med Wi-Fi 6 til spil og video Hastighed: 802.11a/b/g/n/ac dual-band 2,4 GHz og 5 GHz | Tilslutninger: 1 x WAN 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet-port, 1 x LAN 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet-port | Funktioner: WiFi 6-teknologi, styres via Nighthawk-app Det ypperste inden for Wi-Fi 6 Stærk wi-fi-performance Enkel opsætning og brug Dyr Passer bedst til hjem over 200 kvm.

Større hjem har brug for mere robuste løsninger. Selvom Netgear Nighthawk MK63 måske er overkill til mindre hjem, er det lige sagen, hvis du har et område på op til 3500 m² og har brug for et ekstremt pålideligt netværk til spil og 4K-video. Der medfølger også nogle gode funktioner, herunder muligheden for at oprette et gæstenetværk og et netværkskort til overvågning af alle enheder, der er forbundet til dit netværk. Der er dog ingen forældrekontrol, og så længe du kan leve med det og den høje pris, kan dette være den bedste mesh-wi-fi-router til dig.

Læs hele anmeldelsen: Netgear Nighthawk MK63

6. Netgear Orbi Whole Home Mesh WiFi System Hurtigt, overkommeligt tri-band mesh Wi-Fi Hastighed: IEEE 802.11ac dual-band with 1x 2,4 GHz (400 Mbps), 1x 5 GHz (866 Mbps) | Tilslutninger: 2 x Gigabit Ethernet | Funktioner: Beamforming implicit og eksplicit til 2,4 GHz/5 GHz-båndenebands 999 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Overkommeligt tri-band mesh Wi-Fi system God ydelse Begrænset forældrekontrol Kun én Ethernet-port til kablede enheder

Tri-band-systemet Orbi Whole Home AC1200 byder på en fremragende ydelse til en rimelig pris, og vil både være et godt valg for de fleste mindre eller mellemstørrelse-hjem, hvor man ønsker en bedre Wi-Fi-dækning. Nybegyndere vil finde det let at sætte op, selvom Netgears beslutning om at bruge Disneys abonnementsbaserede Circle-tjeneste som forældrekontrol nok vil skræmme nogle væk, idet andre virksomheder har gratis alternativer. De manglende Ethernet-porte til kablende enheder og manglende avancerede funktioner i Orbi-appen kan også skræmme mere avancerede brugere væk.

7. TP-Link Deco M5 Den billige Wi-Fi Mesh-løsning Hastighed: 802.11ac 5GHz down: 76.69 Mbps | Tilslutninger: 2 x Gigabit porte per Deco M5-enhed, 1 x USB Type-C port, Bluetooth 4.2 | Antal enheder: 1-3 | Funktioner: Quad-core CPU, MU-MIMO-klar, Router-baseret antivirus, Alexa-kompatibel 701 kr. Læs mere hos Proshop.dk Overkommelig løsning Let at sætte op Langsommere end konkurrenterne

Leder du efter en billig måde at sprede wi-fi rundt i dit hjem, bør du overveje TP-Link Deco M5. Den er ikke helt så hurtig som de andre mesh-routere på vores liste, men hvis du ikke bekymrer dig om maxhastighed, er der nok stadig meget at komme efter. Opsætningen minder om de øvrige modeller og er let som en leg, selvom du ikke har rodet med den slags før. TP-Link Deco M5 er bland det bedste mesh-routere, hvis du ikke er så teknisk anlagt.

Læs hele anmeldelsen: TP-Link Deco M5

8. Ubiquiti Amplifi HD Kraftig hardware i pæn indpakning Hastighed: 802.11AC 5 GHz down: 74,1 Mbps | Tilslutninger: 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Antal enheder: 1 x router, 2 x punkter | Funktioner: Modulær netværksdækning, moderne design, LCD-touchscreen 2.679 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk NModerne design Ekstremt kraftig Dyr

Hvis du er tilhænger af Apples designfilosofi og godt kan lide, at de dine gadget ser lidt godt ud i hjemmet, bør du kigge nærmere på Ubiquiti Amplifi HD. Her får du en enhed, som især er god i et større hjem, som fuldt ud udnytter de fordele, som findes i et mesh Wi-Fi-setup.

Har du et mindre hjem, vil Ubiquiti Amplifi HD måske være en lidt for dyr løsning, men kigger du efter både stil og substans, er her stadig meget at gå efter. Den høje pris retfærdiggøres af kvaliteten og pladsen på vores liste er velfortjent.

Læs hele anmeldelsen: Ubiquiti Amplifi HD

Ganske enkel Hastighed:: 802.11ac 5 GHz down, 117.46 Mbps | Tilslutninger: 2 x Gigabit Ethernet-porte per enhed (1 WAN- og 1 LAN-port hver) | Medfølgende mesk-punkter: 1-3 | Funktioner: Guidet opsætning, Modulær, nem forældrekontrol, Auto-fix 1.121 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Enkel løsning Nem installation Dyrt

Løsningen fra Linksys er knap så kraftig og alligevel dyrere end nogle af de øvrige mesh wi-fi-routere på denne liste, men bør alligevel medtages, fordi den er så enkel. Linksys Velop koster mere end nogle af konkurrenterne, men tiltaler samtidig folk, som har behov for et netværk, men ingen erfaring i at sætte det op. De mere tech-kyndige vil kigge på andre produkter. Hvorfor betale mere, hvis du kan klare noget af arbejdet selv? Alligevel hører Linksys Velop til på vores liste, da det er så let at gå til. Det er samtidig muligt at købe så mange noder, som du har behov for, skulle du have en kæmpe ejendom og ønsker at have Wi-Fi i alle hjørner.

Læs hele anmeldelsen : Linksys Velop