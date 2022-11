Danske stjerner i Viaplays Stockholm Bloodbath

Instruktør Mikael Håfströms Stockholm Bloodbath er Viaplays næste blockbuster i satsningen på nordiske historier til et internationalt publikum. Viaplay kan nu stolt præsentere hele det stjernespækkede cast med internationale og danske stjerner som Sophie Cookson, Claes Bang, Ulrich Thomsen, Mikkel Boe Følsgaard, Alba August, Jakob Oftebro, Emily Beecham, Adam Pålsson, Matias Varela med flere. Nu er det første billede fra Stockholm Bloodbath, der har premiere på Viaplay 2024, blevet frigivet.

Nordens historisk vigtigste, mest omskrevne og brutale begivenheder. Det hele foregår i 1520, da en gruppe svenske aristokrater konspirerer for at vælte den danske konge Christian II, kendt af svenskerne som Christian Tyrannen. Da den danske konge får kendskab til de adeliges planer, drager han til Stockholm for at gøre en ende på de svenske rebellers oprør, under ledelse af regenten Sten Sture.

Nu kan Viaplay præsentere hele rollelisten med Sophie Cookson (Kingsman: The Golden Circle, Infinite), Claes Bang (The Northman, The Square, Broen), Emily Beecham (Cruella, 1899, The Pursuit of Love), Alba August (Unge Astrid, The Rain, Gidseltagningen), Adam Pålsson (Broen, Ted: For kærlighedens skyld, Young Wallander), Jakob Oftebro (1864, Kon-Tiki, Made in Oslo), Mikkel Boe Følsgaard (En kongelig affære, Borgen, Kastanjemanden), Matias Varela (Narcos: Mexico, Assassin's Creed), Wilf Scolding (Game of Thrones, Fantastiske skabninger: Dumbledores hemmeligheder), Thomas Chaanhing (Friheden, Marco Polo) og Ulrich Thomsen (Trom, Forhøret, James Bond: The world is not enough) og Kate Ashfield (Shawn of the dead, Nymphomaniac).