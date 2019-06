Dansk app-løsning: Din madboks er blevet intelligent

Selv om vi danskere er blevet bedre til at undgå madspild i de seneste år, gemmer vores køleskabe og frysere stadig på mange madvarer, der før eller siden havner i skraldespanden. Ikke færre end 47 procent af os smider madrester ud, viser en analyse, som bevægelsen Stop Spild Af Mad og firmaet Plast Team har fået foretaget.

Derfor er non profit-organisationen og det danske plastfirma gået sammen om at udvikle en 'intelligent' madopbevaringsboks med en tilhørende app, der skal hjælpe med at gøre et indhug i madspildet i de danske køkkener.

Løsningen består af madopbevaringsboksen Airtight QR, der er udstyret med en QR-kode, samt den nye app BoxPointer.

QR-koden på boksens låg scannes på din smartphone, når du putter madvarer i boksen, hvorefter app'en holder styr på dine madrester og husker dig på at få dem spist, før de bliver for gamle.

Tanken bag er altså i al sin enkelhed, at løsningen skal gøre det lettere at undgå madspild rundt om i de danske husholdninger – til gavn for den enkelte forbrugers pengepung og ikke mindst klimaet.

Boksen Airtight QR fås i forskellige størrelser og kommer til salg i Bilka fra uge 24 (priserne er ikke oplyst), mens app'en BoxPointer kan downloades gratis hos App Store og Google Play.