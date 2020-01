Black Shark 3 kan blive den første mobil med 16GB RAM

The Black Shark 2 (above) could be getting a powerful successor

På nuværende tidspunkt er den maksimale RAM-mængde i en telefon 12GB, men dette kan snart ændre sig, efter som gamer-mobilen Black Shark 3 fra Xiaomi ventes at være udstyret med hele 16GB. Informationen stammer fra Sudhanshu (en tipper på Twitter, som plejer at ramme plet). Om Black Shark 3 så ender med at være den første telefon med så mange RAM, afhænger naturligvis af lanceringstidspunktet. Men fordi der har gået rygter omkring telefonen i et stykke tid, og fordi Black Shark 2 blev lanceret i marts 2019, kan den godt lande snart – måske under MWC 2020.

Uanset om Black Shark 3 bliver den første model med 16GB eller ej, skal den nok få brug for dem, da gaming-mobiler har brug for alle de kræfter, som de kan få. Så meget RAM kombineret med et af de bedste chipsæt (meget vel Snapdragon 865), kan vi komme endnu tættere på konsol-agtig gaming på telefonen.

Theoretically it should be the World's First Phone with 16GB RAM. But let's wait for the official announcement🙃https://t.co/EyUmt2xDOoJanuary 9, 2020

Black Shark 3 ventes samtidig at have 5G indbygget, hvilket kombineret med RAM-mængden gør den til en seriøs konkurrent til Samsung Galaxy S20-serien og sågar OnePlus 8 Pro, når de engang lander. Det tunge fokus på gaming afspejler sig naturligvis også i designet, som måske ikke er noget for alle, men seriøse gamere bør havde denne med i overvejelserne for 2020.

Holder rygterne om de 16GB stik, kan det samtidig tyde på, at andre kommende telefoner vil byde på det samme. For de fleste vil det dog være i overkanten og næppe noget, som på nuværende tidspunkt meget få vil betale ekstra for. Vi må vente at se hvordan året udfolder sig og hvad der bliver vist frem på MWC 2020.

