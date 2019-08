Bekræftet: Nintendo Switch Lite har mindre batteri end den originale model

Nintendo annoncerede for nyligt en trimmet variant af sin flagskibskonsol, som passende nok er blevet døbt Switch Lite. Modsat den originale Switch-konsol kan denne dog kun benyttes i håndholdt tilstand, ligesom flere funktioner er droppet, for at holde prisen nede.

Selvom Switch Lite går på kompromis på flere områder, er en af de lovede forbedringer (om end det er en af de mindre) forbedret batterilevetid – mere præcis fra originalens 2,5 – 6,5 timer til 3 – 7 timer, afhængig af hvilket spil der spilles.

I en ansøgning til FCC ses billeder af en skrællet Nintendo Switch, som bekræfter denne ændring ved batteriet, da den kommende konsol har et mindre batteri (13,6 Watt-timer sammenlignet med 16).

Trods dette, er der flere faktorer, som gør Switch Lite i stand til at holde længere på strømmen, herunder en mindre skærm (5.5 tommer mod 6.2 tommer) samt fraværet ad at skulle oplade et par aftagelige Joy-cons.

Som Nintendo har fortalt til Verge, vil Switch Lite indeholde ”et mere strømbesparende chip-layout”. Det kan tænkes, at der er tale om samme chip, som vil finde vej til den forbedrede udgave af den originale Switch.

Skønt alt ved den forbedrede Nintendo Switch forbliver som det er – herunder 16W batteriet – ifølge førnævnte FCC-ansøgning – har Nintendo lovet, at batterilevetiden er forbedret betragteligt i forhold til forgængeren – fra 2.5 – 6.5 timer til 4.5 – 9 timer.

En Switch med et andet navn...

Udover ovenstående har Verge også gjort en anden opdagelse, som vedrører navngivningen af de tre Swtich-produkters chipsæt. Den originale Switchhar påtryk ODIN nær sit chipsæt, imens den kommende Switch med bedre batterilevetid har påtrykt MODIN (måske er dette en modificeret udgave af ODIN). På Switch Litestår der VALI.

Som Verge påpeger, er Vali en af Odins sønner i nordisk mytologi og grundet spekulationerne om en kommende Nintendo Switch 2 (eller Switch Pro), kan vi komme til at se Odins andre børn (eksempelvis Thor) som en fremtidig mulighed til en kraftigere processor.

Den sidste del er ren spekulation, imens batteridetaljerne stammer fra FCC-ansøgningen. Vi bliver klogere, når Switch Lite lander d. 20. september.