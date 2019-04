Astralis går efter guld i Miami

Der er ikke noget at sige til, at det danske Counter-Strike-hold Astralis går ind i weekendens BLAST Pro Series Miami-turnering med selvtilliden i orden. Ud af de seneste syv turneringer, holdet har deltaget i, har de danske super-gamere vundet seks og blevet nummer to i en enkelt.

For første gang nogensinde foregår turneringen i Miami, USA. Der er plads til 5.000 tilskuere i arenaen, og den samlede præmiesum er 250.000 dollars.

Turneringen starter i dag, fredag den 12. april, og Astralis er oppe mod holdene NaVi, MIBR, Cloud9, FaZe Clan og Team Liquid. Turneringen indledes med et gruppespil, hvor alle møder alle, og de to hold, der vinder flest kampe, går videre til finalen, som afvikles lørdag.

Danske favoritter

I første kamp møder Astralis Cloud9, der anses for at være et af de bedste amerikanske hold. Men mon ikke danskerne æder dem i første forsøg i mappet Inferno. Hvis man tjekker betting-sitet Bet365, er danskerne favoritter med odds 1,12, mens Cloud9 giver 5,5 gange pengene igen med en sejr.

Og de danske spillere har i hvert fald selvtilliden i orden. Til Jyllands-Posten siger Emil "Magisk" Reif:

"Vi har bare noget selvtillid, fordi det går så godt. Hver gang vi går ind til en turnering, går vi ind med følelsen af, at der er en rigtig god chance for, at vi vinder. Ikke at vi allerede har vundet, men vi har gode chancer for at vinde, hvis vi holder fokus og er klar individuelt," lyder vurderingen fra Emil "Magisk" Reif.

Astralis består af Nicolai "Dev1ce" Reedtz, Peter "Dupreeh" Rothmann Rasmussen, Andreas "Xyp9x" Højsleth, Lukas "Gla1ve" Rossander, Emil "Magisk" Reif og Danny "Zonic" Sørensen.

Du kan se kampene på Twitch eller på TV2 Zulu, der blænder op for deres optaktsstudie i aften kl. 22.40.