Arbejder Microsoft på et revolutionerende nyt touchpad til den næste Surface Pro?

Et patent er blevet opdaget og antyder, at Microsoft arbejder på et innovativt nyt touchpad til en fremtidig Surface Pro-enhed. Det nye touchpad har flere berøringsfølsomme zoner.

Patentet, som blev indgivet I februar 2018 og offentliggjort d. 15. august 2019, hævder, at Microsoft vil bevæge sig væk fra de mere simple touchpads, som kun lader brugeren bevæge musen og i stedet fuldt ud realisere trackpaddets potentiale.

Patentet beskriver hvordan et nyt touchpad kan deles op i forskellige input-zoner. Det vil stadig regnes som et enkelt input, men hver zone kan få forskellige funktioner.

(Image credit: USPTO / Microsoft)

In the zones

Ifølge patentet ”baseret på forskellige kontekstuelle faktorer kan den enkelte logiske input-overflade deles op i forskellige berøringsfølsomme zoner, som hver kan… påtage sig forskellige respektive funktioner”.

Eksempelvis kan en del af touchpaddet bruges til gestik såsom kniben sammen med fingrene, for at zoome ind og ud, imens en anden del kan bruges til at bevæge curseren. Dette vil muliggøre flere samtidige opgaver på én gang.

Som altid med patenter aner vi ikke, om vi nogensinde får teknologien at se i et virkeligt produkt, men vi kan godt lide at se, at Mircosoft kigger på at revolutionere touchpaddet – som nu i årtier har været en fast del af laptop designs, men alligevel ikke ændret sig meget over årene.sign for decades, but has seen little in the way of innovation over the years.

Via Windows Latest