Apples WWDC 2019 keynote er d. 3. juni og kommer meget vel til at handle om iOS

Ifølge 9to5Mac , har Apple har nu officielt afsløret, a deres Worldwide Developers Conference (WWDC 2019) starter d. 3. juni. Det er nogenlunde hvad vi forventede, eftersom eventet i årevis er blevet afholdt på den første mandag i juni måned.

WWDC 2019 vil igen blive afholdt i San Jose’s McEnery Convention Center, hvor det er blevet afholdt de sidste to år. Hvis du gerne vil med, afholder Apple som sædvanligt et lotteri, som starter i dag og løber til d. 20. marts. Hvis du registrerer dig og er så heldig at vinde en billet, er den ikke gratis, men koster dig 1,599 dollars (ca. 10.550 kroner).

Hvad kommer vi til at se på WWDC?

Skal vi gå ud fra de sidste år års annonceringer og afsløringer, kan vi forvente at se software (og kun software) annonceret på WWDC 2019. Det meste vil være opdateringer af operativsystemer på tværs af Apples mobile enheder samt laptops/desktops.

Den store annoncering vil uden tvivl omhandle iOS 13 . Hvor iOS 11 rettede en masse fejl, og iOS 12 forbedrede stabiliteten og hastigheden på ældre iPhones, forventes den næste version af tilføre længeventede funktioner som dark mode og et redesign af hjem-skærmen / brugerfladen.

Som de forrige år forventer vi også, at Apple annoncerer nye versioner af watchOS, tvOS og macOS på WWDC 2019, som tilfører opdateringer og ekstra funktioner.

Måske er det vigtigste spørgsmål: Er der overhovedet noget ved WWDC 2019, som vil ophidse os? De sidste par år bød ikke på den store WOW-følelse, og selv afsløringen af nye udgaver af Apple Watch og HomePod løftede ikke mange øjenbryn. Det hører samtidig med til historien, at Apples konference ligger en måned efter Google IO, som starter d. 7. maj, så der er noget at leve op til.

