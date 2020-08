Apples revolutionerende ARM-MacBook kan blive forsinket

Ifølge rygter vil Apple ikke afsløre en MacBook, drevet af sin egen ARM-baserede chip (i stedet for en Intel CPU) i oktober.

Disse nye rygter kommer fra Komiya, en Apple-tipper på Twitter, og den er i modstrid med et tidligere rygte, der antydede, at vi vil se en ARM-drevne MacBooks ved et presseevent i oktober.

My new source suggests that there is no October event at which Apple is to unveil Apple Silicon MacBooks and moreAugust 8, 2020

Naturligvis er dette kun et rygte - ligesom sidste udmelding vedrørende Apples bærbare - så tag begge dele med et gran salt.

Selvom Apple muligvis ikke længere planlægger en begivenhed i oktober, betyder det ikke, at der ikke vil være en lancering senere i 4. kvartal, måske i november - enten en fuld begivenhed eller måske endda en pressemeddelelseslancering, som Forbes (som opdagede dette) og andre kommentarer på Twitter har gættet på.

Når det er sagt, vil det at udstedelse en pressemeddelelse med den største ændring af MacBooks i nyere tid være temmelig usandsynlig.

Forsinket til 2021?

Forbes hævder, at 'konsensus' er, at Apple vil udsætte lanceringen af nye ARM-MacBooks indtil 2021, og at Covid-19 sandsynligvis vil spille ind her.

En af de mest pålidelige Apple-tippere, Ming-Chi Kuo, har imidlertid for nylig hævdet, at to MacBooks vil ankomme med ARM-chips inden udgangen af året (både en MacBook Pro og MacBook Air - DigiTimes har sagt det samme).

Desuden har Apple lovet at levere mindst en Mac med en ARM-processor i 2020, skønt det ikke er til at sige, om disse planer ikke kunne ændres - især hvis coronavirus viser sig tage mere til i styrke styrke end forventet.

Under alle omstændigheder ankommer den nye Apple bærbare med ARM-processor ikke til oktober, hvis Komiya har ret. I et senere tweet bemærkede Komiya endvidere, at der ville være en mindre opdatering af MacBook Pro 16-tommer - sandsynligvis i november eller december.

Probably Nov or DecAugust 12, 2020

Uanset hvad der sker, skal Apple sørge for, at de gør det hele rigtigt i første forsøg med den første ARM-baserede Mac-computer, da førstehåndsindtrykket naturligvis er vigtigt. En forsinkelse kan dog vise sig at være klog på længere sigt.

ARM-maskinerne vil ikke kun være meget anderledes, når det kommer til den grundlæggende hardware. De kan også blive de billigste Apple-bærbare i et stykke tid. Komiya har tidligere hævdet, at en rygteret MacBook 12-tommer med ARM CPU kan prale af en startpris på blot $ 799. Vi dog vente og se, om noget af dette holder vand i virkeligheden, når Apple er klar til at sende sine ARM-maskiner på gaden.