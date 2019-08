Apples 2020-iPhones kan få 120Hz skærme

Vi har før set de ultra flydende 120Hz-skærme på gaming-mobiler såsom Razer Phone og Razer Phone 2, men nu hævder den troværdig tipper Ice Universe, at Apples 2020-iPhones kan få en dobbelt så høj opdateringshastighed i forhold til de 60Hz, som vi har nu på iPhone XS.

Ifølge tweetet fra Ice Universe, overvejer Cupertino-firmaet paneler med mulighed for skift imellem 60Hz og 120Hz på iPhones i 2020. Det antyder samtidig, at Apple er ”i dialog med Samsung og LG”, som er kendt som de to største leverandører af smartphone-AMOLED-paneler i verden.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umuJuly 21, 2019

Med formuleringen ”med mulighed for skift imellem 60Hz og 120Hz” kan det tænkes, at næste års iPhones vil skifte til en opdateringshastighed på 60Hz ved statiske billeder for at spare på batteriet. Hvis rygtet viser sig at være sandt, er det ikke første gang, at Apple har sendt 120Hz-skærme på markedet. Alle deres 10.5-tommer og 12.9-tommer iPads sendt på gaden siden 2017 har den ultrahurtige opdateringshastighed, men nyder dog ikke fordelene ved OLED-teknologien som eksempelvis individuelt oplyste pixels, perfekt sort og et lavt strømforbrug. I stedet var Apples tablets udstyret med LED Retina ProMotion-skærme.

Som det ser ud nu, skal vi dog ikke forvente noget konkret information eller bekræftelser på rygter, eftersom Apple i øjeblikket forbereder dette års lancering af iPhone 11 i september. Der kommer derfor til at gå et års tid, før vi hører mere om næste års model.