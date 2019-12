Apple vil måske droppe hakket i iPhone 12

En af de mest markante funktioner ved de nye iPhones er hakket i toppen, som huser kameraet og den øverste højttaler – både iPhone Xog iPhone XS har hakket, selvom mange moderne smartphones har fundet på mere moderne løsninger eller bruger mindre hak. Ifølge en rapport fra en analytiker, vil Apple droppe hakket i iPhone 12.

IfølgeChina Times, som har læst notatet af en analytiker hos Credit Suisse bank, vil Apple reducere størrelsen på hakket over de kommende begyndende fra 2020 og på alle modeller fra 2021.

Apple vil eftersigende inkorporere ”under-screen”-teknologi til det frontvendte kamera i fremtiden, ligesom det Oppo afslørede under MWC Shanghai. Vi forventer dog stadig at der kommer til at gå et stykke tid, før denne teknologi bliver standard i smartphones, så Apple kan blive nogle af de første på til at benytte den.

En af de funktioner som vil gå tabt, ved at droppe hakket, er Apples Face ID, som giver hurtigere log-in end almindelig ansigtsgenkendelse igennem et smartphone-kamera, men Apple vil eftersigende erstatte dette med en indbygget fingeraftrykslæser, i stil med dem vi ser fra andre producenter.

I skal dog ikke forvente at se de store ændringer i iPhone 11. VI har flere gange hørt, at 2019-udgaverne af iPhones, som skulle komme i slutningen af året, kun bliver en moderat ændret udgave af iPhone XS-serien.

I stedet forudser analytikerne den første hakfri iPhone i 2020, med iPhone 12-serien – men ikke dem alle. I stedet peger notatet på, at kun én af de nye iPhone 12R, iPhone 12, and iPhone 12 Max vil være uden hak, imens resten følger efter med iPhone 13 i 2021.

Siden Apple normalt propper de nyeste teknologier I “Plus”-telefonerne, forventer vi, at det nok bliver iPhone 12 Max, som til den tid bliver fri for hakket i første omgang.

Imens de fleste iPhone rygter indtil videre drejer sig om iPhone 11, har vi også hørt en del om iPhone 12, såsom at den kan få 5G, og ser ud til at blive langt mere interessant end Apples kommende 2019-smartphones.

Rygterne omkring iPhones stopper aldrig, så hold øje med TechRadar for det sidste nye om Apples mobiler.