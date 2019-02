Apple tvOS 12 føjer Dolby Atmos-understøttelse til Apple TV 4K

Apple har lanceret iOS 12 verden over. Det seneste styresystem til mobile enheder byder på grupperede notifikationer, memojis og bedre hastigheder for ældre enheder - og ikke mindst også en opdatering af tvOS.

Den mest opsigtsvækkende feature i Apples nye tvOS er understøttelse af Dolby Atmos-lyd, der tilføjer objektbaseret lyd til kompatible lydsystemer, der overstiger traditionelle 5.1- og 7.1- setups.

Nyt er også en funktion, der gør det muligt for Apple TV at lære dine adgangskoder fra din iPad eller iPhone via en WiFi-forbindelse, så du ikke behøver at huske dem samt et nyt sæt screensavers i høj opløsning fra Nasa.

Med en opdatering af denne størrelse er der, som man måske kan forvente, et par forbehold.

Det første er, at Atmos kun understøttes på Apple TV 4K - og ikke det originale Apple TV. For at udnytte opdateringen har du desuden brug for Dolby Atmos-understøttede film og tv-shows... som Apple heldigvis vil stille til rådighed via iTunes Store. Endnu bedre er det, at vil Apple opgradere din samling af film til Dolby Atmos gratis, hvis der er en matchende Atmos-understøttet version.

Opdateringen er ved at blive rullet ud - men har du ikke allerede fået den, kan du tvinge en opdatering igennem ved at gå til Indstillinger > System > Softwareopdateringer og vælge Opdater software.