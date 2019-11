Apple kan lade tredjepart anvende NFC-funktionaliteten i en større udstrækning.

Måske kan du snart swipe din iPhone XS eller iPhone XS Max , når du vil betale for mad eller for at komme ind på din arbejdsplads – tjenester som ikke har med Apple Pay at gøre. Apple har nemlig givet tredjepart bredere adgang til NFC-funktionaliteten i iPhones. Dette ifølge anonyme kilder, som har talt med TechSpot . Dette er noget, som kan føre til nye muligheder inden for betaling og verificering, som pt ikke er muligt på i Apples software.

I øjeblikket giver giver Apple udelukkende udviklerne adgant il NFC Data Exchange Format (NDEF), som gør det muligt for brugerne at dele kontaktinformation.

Ifølge anonyme kilder, kan Apple nu åbne op for andre NFC-formater. Et af disse er ISO 7816, som anvendes til verrificering og adgangskort, mens andre som FeliCa og MiFare gør det muligt at benytte enheden som betalingskort i undergrunsbaner i eksempelvis Japan, men også Hongkong, Kina, Indonesien og andre regioner.

Gør daglige opgaver enklere

Selvom dette kommer fra anonyme kilder, tyder det på en spændende fremtid, som giver brugerne adgang til flere betalings- og verificeringsmuligheder på deres iPhones. Dette er noget Apple allerede har arbejdet hen imod med sit Apple-kreditkort .

Dette vil samtidig gøre det muligt for forbrugerne at anvende deres iPhones til mere daglige ting, som eksempelvis at swipe op på skærmen for at komme igennem sikkerheden på arbejdet eller ind op hotelværelset. Det skulle også gøre det muligt for brugere at anvende alternative betalingstjenester via NFC.