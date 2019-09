Apple Arcade er allerede tilgængeligt for nogle iPhone-brugere

Kan du ikke vente til den officielle lancering af Apple Arcade d. 19 september? Hvis du er en del af betaprogrammet for iOS 13, behøver du måske ikke vente – nogle brugere rapporterer, at Apples nye spilleplatform allerede er dukket op i App Store.

Ved at benytte iOS 13-betaen kunne TechRadar skrive sig op til Apple Arcade og begynde at downloade spil.

Også iOS 13 bliver lanceret d. 19. september, men er allrede tilgængeligt for betatestere og kan downloades nu: så hvis du selv vil prøve det og måske få adgang til Apple Arcade før dine venner, kan du tjekke vores guide til hvordan du downloader iOS 13 allerede i dag.

Hundredevis af spil

Apple Arcade blev annonceret tilbage i marts 2019, imens Apple kom med yderligere detaljer i forbindelse med lanceringen af iPhone 11. Spiltjenesten lanceres officielt d. 19. september og kommer til at koste 39 kroner om måneden. Et abonnement kan bruges af hele familien og dækker op til seks brugere.

Og hvad får man så for de 39 kroner? Over 100 eksklusive mobilspil, herunder Frogger in Toy Town, The Bradwell Conspiracy og Rayman mini. Flere titler er annoceret og tjenesten forventes at vokse.

