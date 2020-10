Apple ændrer standpunkt og siger nu at det er ok at desinficere din iPhone

Til trods for at elektronikgiganten tidligere har frarådet brugen af desinficerende midler på deres enheder, har Apple nu opdateret deres hjemmeside, så den indeholder instruktioner til hvordan du rengør dine produkter – dette naturligvis set i lyset af frygten for spredning af coronavirus.

Før denne udmelding havde Cupertino-firmaet på det kraftigste frarådet brug af kemikalier af enhver art til rengøring af deres produkter, da det kunne medføre nedbrydning af det beskyttende lag som bruges på touchskærme som iPhone og iPad, der mindsker fingeraftryk og samling af skidt.

”Ved brug af 70% isopropyl akohol servietter eller Clorox Disinfecting Wipes, kan man godt rengøre overfladen på iPhone,” står der på siden. ”Brug ikke blegemiddel. Undgå at få fugt i åbninger, og dyp ikke din iPhone i rengøringsprodukter.”

Det er indlysende, at der ikke er ændret noget ved produkterne, som retfærdiggør denne nye information, så det er i stedet et tegn på, at Apple tager behovet for desinficering seriøst nolk til at ændre sine anvisninger.

Instruktionerne er meget specifikke i forhold til hvad man skal bruge og hvad man skal undgå afhængig af hvillen model af iPhone, iPad, skærm eller Mac man ejer.

For størstedelen af produkterne gælder det dog, at du først skal fjerne alle kabler fra din enhed, slukke for den og bruge en ”blød, let fugtig, fnugfri klud – eksempelvis de som bruges til briller – til at tørre enheden af. Dette refererer til mikrofiberklude, da de ikke ridser din skærm.

Til brug på iPhone 11-serien, grundet deres gode modstandsdygtighed overfor vand, kan du også bruge samme type klud dyppet i varmt sæbevand til det ekstra genstridige snavs.

Er du usikker i forhold til dit specifikke Apple-produkt, kan du besøge hjemmesiden og finde dit produkt på listen, for at få de relevante anvisninger.