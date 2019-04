AMD viser Radeon VII frem og udfordrer Nvidia RTX 2080

Under sin keynote-tale på CES 2019 annoncerede AMD officelt deres Radeon VII-grafikkort, som bliver det første og mest kraftige kort til konsumentmarkedet. Som forventet, er dette AMDs første 7-nanometer (nm) grafikprocessor og er bedre end forrige generation på alle områder.

Radeon VII bygger på AMDs Vega 20-GPU og bruger dennes Graphics Core Next 5-arkitektur, og er udstyret med en Boost-clock-hastighed, som er godt 14% hurtigere end Radeon RX Vega 64. Processorens grund-clock-hastighed er dog ikke kendt på dette tidspunkt.

Derudover er kortet udstyret med dobbelt så meget videohukommelse som den tidligere model og kan prale med hele 16GB HBM2, hvilket resulterer i en kapacitet på hele 13.8 teraflops (TFLOPS) sammenlignet med den tidligere models 12.7 TFLOPS. Stigningen skyldes blandt andet de 13.2 milliarder transistorer – en milliard mere end forrige generation.

Al denne kraft skulle kunne levere en silkeblød 4K-oplevelse med langt over 60 billeder i sekundet. Fra scenen viste AMD det kommende Devil May Cry V frem. Spillet kørte på Radeon VII med 4K-opløsning og en tæller i hjørnet afslørede, at frameraten lå et godt stykke over 100fps. Vi så desuden The Division 2, som også blev afviklet i 4K. Her var dog ingen tæller i hjørnet.

Mulighederne i 7nm

Den store mængde transistorer, som sidder inde i grafikprocessoren, er kun mulig via 7nm-processen, som i mange år har været lidt af en enhjørning i computerverdenen. Det er kun inden for de sidste pr måneder, at vi har set 7nm-processorer i fri dressur, især fra ARM igennem Apple A12 Bionic og Qualcomm Snapdragon 8cx.

AMD er de første med en 7nm grafikprocessor, og det kan resultere i, at firmaet hurtigt indhenter det tabte og indhenter Nvidias seneste RTX-kort. Disse benytter stadig 12nm-processer, men tilføjer dertil kunstig intelligens.

I sidste ende gør 7nm-processen det muligt for en grafikprocessor at yde 25% bedre end forrige model, ifølge AMDs beregninger, og det uden at det går ud over strømforbruget. Ja, dette kort får meget vel samme 295-watt TDP som forrige model, hvilket betyder, at du næppe behøver at opgradere hele din computer.

AMD siger, at Radeon VII vil komme til salg fra d. 7. februar og være pakket med Devil May Cry V, Resident Evil 2 og The Division 2 til en pris på 699 dollars (ca. 4.500 kr.). Det er 100 dollars mere end forrige generation. Efter vores anmeldelse vil vi kunne afgøre, om prisstigningen kan retfærdiggøres med skiftet til 7nm.