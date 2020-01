AMD gør det lettere at vælge den rigtige FreeSync-skærme

AMD har travlt med at rebrande sine FreeSync-skærme under CES 2020, for bedre at kunne illustrere hvad de forskellige skærme er i stand til, og har derfor skabt et skema, som kategoriserer de forskellige typer af skærme.

Målet med manøvren er, at gøre det lettere for gamere at forstå, hvad de får, når de køber et givent produkt. Det gamle system med FreeSync og FreeSync 2 HDR-skærme er derfor nu droppet og erstattet med tre kategorier: FreeSync, FreeSync Premium og FreeSync Premium Pro.

Når det er sagt, er to af de nye kategorier i teorien de samme, men blot omdømt, imens den midterste kategori er en ny tilføjelse. Almindelige FreeSync-skærme hører til i den laveste kategori, naturligt nok, og betyder blot, at skærmen er udstyret med FreeSync-teknologien (som handler om at eliminere hakken, i samme stil som Nvidias G-Sync). FreeSync Premium er den nye mellemklasse, hvor du får en skærm, som har en opdateringshastighed på minimum 120Hz (ved minimum Full HD-opløsning) hvor der kompenseres for lav billedhastighed (LFC). LFC sørger for et glidende billede, når din PC kæmper med at holde spillet kørende med en svingende billedhastighed under skærmens understøttede opdateringshastighed.

Topkategorien FreeSync Premium Pro – tidligere kendt som FreeSync 2 HDR – som byder på det bedste af det bedste, garanterer at skærmene understøtter HDR.

Kæmpe vækst

FreeSync har nu eksisteret i seks år, og AMD noterer sig, at der findes over 1.000 skærme, som er blevet certificeret indtil januar 2020.

En del af årsagen skal ses i, at ikke mange skærme havde en 120Hz+ opdateringshastighed og LFC indtil denne type skærme begyndte at tage fart i 2017, og har solgt godt lige siden. Nu findes der over 300 skærme, som er kategoriseret som FreeSync Premium-skærme, hvilket næsten er en tredjedel af alle FreeSync-skærme på markedet.

Vil du have flere detaljer omkring ændringerne og mere generel info, kan du med fordel kigge på AMDs nyligt opdaterede FreeSync FAQ.

Kikde: Engadget