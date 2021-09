Amazon Prime Video investerer stort i Norden

Amazon Studios har netop udpeget Karin Lindström til ny Head of Originals Sweden. Karen får base i Stockholm, hvorfra hun skal styre det team, der sikrer udviklingen og produktionen af Amazon Original Series i Norden. Karin kommer med 25 års erfaring fra branchen og har blandt andet siddet som CEO af Endemol Shine Nordic og Head of Formats and Entertainment hos NORD DDB. I sin rolle vil Karin rapportere til Georgia Brown, Head of Amazon Originals i Europa.

Samtidig er Andreas Hjertø udnævnt til Principal, Content Acquisition Nordics hos Prime Video, hvor han skal varetage opgaven med at finde og anskaffe det bedste lokale indhold til de nordiske seere. Andreas får også base i Stockholm, hvorfra han rapporterer til Martin Backlund, Head of Content, UK/IE & Nordics. Andreas tiltræder sin nye rolle med omfattende erfaring indenfor administration, produktion, opkøb og udvikling af indhold til diverse platforme. Han kommer med en baggrund som MD for Limlight, som han transformerede til Rakett og har senest tilbragt fem år som Program Director for NENT.

De to nye roller skal være med til at lokalisere og vækste det nordiske publikum hos Prime Video. I opbygningen af det nordiske udvalg af Amazon Original Series og opkøbt nordisk indhold, arbejder teamet på at styrke det nordiske udvalg på Prime Video, som allerede rummer amerikanske hits som ’The Boys’, ’The Marvelous Mrs. Maisel’ og ’Tom Clancy’s Jack Ryan, såvel som eksklusive serier som ‘Nine Perfect Strangers’ og samt film som ’Coming 2 America’ og ’The Tomorrow War’ og den Golden Globe-vindende ’Borat Subsequent Moviefilm’.