Alle nye tv'er fremvist til CES 2021 - fra LG til Samsung

CES 2021-messen var her endnu engang, og her finder man masser af nye tv'er, som hurtigt kan give vores penge ben at gå på i det kommende år.

Det har ikke været den samme ekstravaganza, som man har set tidligere år - men det er uden tvivl, fordi eventet har været nødt til at afholdes online. Det har bl.a. gjort, at mærke elektronikmærker har skippet den digitale event og har lavet deres egne pressemeddelelser og mere. (Hisense har fx ikke fremvist et nyt fjernsyn denne gang, på trods af at der normalt er et stort antal tv'er udstillet).

Men hvad fik så at se? LG, Samsung og Sony kom alle ud med nye 2021 tv-serier, der blev løftet sløret for her. De viste ikke alle deres kommende modeller, men kun nogle af dem, som er planlagt til i år. Panasonic fremviste også kun ét tv, men vi er overbeviste om, at der kommer mange flere i de kommende måneder.

Vil du vide, hvilke tv'er der blev annonceret til CES 2021? Læs vores fulde guide nedenfor - men husk på, at oplysninger om pris og tilgængelighed stadig er rart sparsomme på nuværende tidspunkt. Vi forventer, at disse modeller vil frigives fra u og frem til midten af 2021.

Samsung The Wall, MicroLED-tv

(Image credit: Samsung)

Samsung lagde virkelig hårdt ud med sit MicroLED-tv, der fås i størrelser på 88 tommer, 99 tommer og 110 tommer. Dens lysdioder kan konkurrere med OLED og dets kontrast, og uden du får de problemer med lav lysstyrke, som plager den konkurrerende teknologi. MicroLED er dog stadig dyrt, selvom disse nye modeller betyder, at Samsungs The Wall-serie nu findes i de mindste størrelser nogensinde (og derfor også relativ mindste pris).

Du kan også dele skærmen i fire videofeeds, så du kan se fire forskellige typer indhold på samme tid (hvis du altså er interesseret i det). Der er ingen priser endnu, men vi holder dig informeret, når vi hører mere.

Du kan finde ud af mere i vores Samsung The Wall-guide.

Samsung Neo QLED TV'er

(Image credit: Samsung)

Samsung har også moderniseret sit avancerede QLED-sortiment og lanceret yderligere tre 8K-tv'er (som det gjorde ved sidste års messe): QN900, QN800 og QN700.

Disse tv-modeller bliver kaldt "Neo QLED " og markerer opgraderinger til baggrundsbelysningen, da den har 10 x antallet af LED-lys, som giver langt bedre lysstyrke, reducerer effekten kaldet blomstring (at mørke pixels bliver lysere end de skulle ved siden af ​​lyse pixels) og giver bedre synsvinkler. Neo QLED-tv kan også håndtere 100% af DCI-P3 farveområdet og er bedre til at målrette dæmpning af lys.

QN900 har Samsungs Infinity Display uden ramme, og den kommer også med i 6.2.2-kanallyd, OTS-aktiveret lyd (object tracking sound) og en 8K Quantum-processor. QN800 og QN700 er ens i specifikationer og egenskaber, men de har ikke Infinity Display eller alle de ekstra funktioner. (QN700 er teknisk set 8K-modellen på begynderniveau, og i betragtning af sidste års overraskelse blev fjerde 8K TV kaldet Q700T, så vi regner med, at Samsung nok også holder sig til tre modeller i årets sortiment).

Der er også to Neo QLED 4K-tv'er, QN90A og QN80A, der fungerer som opdateringer til henholdsvis Q90T og Q80T, og vi forventer også at se QLED'er med lavere specifikationer komme frem senere på året.

Lær mere i vores guide: Samsung TV 2021.

LG QNED TV'er

(Image credit: LG)

LG lavede det overraskende træk og annoncerede en helt ny LCD-serie, der blev kaldt 'QNED' tv. Teknisk set er det en forkortelse af 'quantum nano-emitting diode', men hvad du skal vide, er, at det bruger en MiniLED-baggrundsbelysning på 30.000 små lysdioder for at opnå et kontrastforhold på 1.000.000.000:1 og have finjustering af lyskontrol. Det ser ud til at være lidt af en opgradering i forhold til LG's tidligere LCD-modeller baseret på NanoCell-teknologi, som iøvrigt altid er faldet bag virksomhedens OLED-skærme, og vi forventer nu heller ikke, at de nye QNED-modeller kan udfordre LG's OLED-teknologi.

I år får vi to nye QNED-modeller, QNED99 og QNED95, med 8K-opløsning. Dette er topmodellerne i LG's LCD-serie i 2021, og de kommer med LG's nyeste a9 Gen 4 AI-processor. Derudover får vi to QNED-modeller med 4K-opløsning, QNED90 og QNED85, som har en mindre imponerende a7 Gen 4 AI-chip. Førstnævnte i begge par har en opdateringshastighed på 120 Hz, mens sidstnævnte afregner med 60 Hz.

LG UP80 og LG UP70 er i mellemtiden Ultra HD-tv'er uden QNED- eller OLED-teknologi, og er til dem, som gerne vil købe LG til en lavere pris.

Gå til vores guide for at finde ud af mere: LG TV 2021.

LG OLED TV'er

(Image credit: LG)

Du skal dog ikke være bange for, at QNED snart erstatter OLED. LGs Gallery- og C-serierne med OLED-skærme er tilbage i 2021 og hopper fra 'X' branding til '1' i nye G1- og C1-modeller. Teknologien har dog fået et par opgraderinger og kaldes nu OLED evo. Den hjælper med at øge maksimal lysstyrke i G1, og det ser derfor ud til, at Gallery-serien overgår C-serien i år mht. billedkvalitet. Der er også en ny 83-tommers modelstørrelse for udvalgte OLED'er, mens en 42-tommers skærmstørrelse er blevet bekræftet af LG Display, der sandsynligvis vil komme frem senere på året.

B-serien, der består af budget- og lavprismodeller, ser ud til at være blevet erstattet af en A-serie, som gør brug af en a7 Gen 4 AI-processor (og ikke en a9-variant, der bruges i de mere generøse modeller). Men LG udelukker stadig ikke en B1-model på et senere tidspunkt i år

Gå til vores guide for at finde ud af mere: LG TV 2021.

Sony OLED og LCD TV'er

(Image credit: Sony)

Sony har annonceret tv-serien til 2021, og den vil omfatte en helt ny processor kaldet Cognitive Processor XR – som er efterfølgeren til Sonys langvarige X1-chips.

Cognitive Processor XR bruges i fem nye modeller - Sony Z9J Master Series (8K LCD med LED-baggrundsbelysning), X95J og X90J (begge 4K, LCD med LED-baggrundsbelysning) samt A80J og A90J (OLED). Alle modellerne kommer med bedre opskalering, bedre farvegengivelse og bedre kontrast. Det er den nye OLED-model A90J, der får mest ud af teknologien, da dette måske er det første OLED-tv, der får over 1000 nits. Vi ser frem til sammenligningen mellem den forbedrede OLED evo-teknologi fra LG og Sonys nyeste modeller - det kan være et spændende løb.

Læs mere i guiden her: Sony TV 2021.

Panasonic JZ2000 OLED TV

(Image credit: Panasonic)

Altså, teknisk set er der kun én af disse modellers lancering, som indtil videre er blevet bekræftet i 2021: Det er JZ2000 (OLED). Dette er efterfølgeren til sidste års fantastiske HZ2000 og har således store sko at udfylde, men Panasonic fandt en smart måde at udvide sidelæns på. JZ2000 har højttalere, der skyder lyd ud til siderne, mens den har elementer, der skyder fremad og opad (som i tidligere modeller), hvilket skulle føre til et lydbillede, der angriber fra alle sider, og dermed er noget, du ikke får fra nogen anden TV på markedet.

Der kommer uden tvivl flere OLED-tv'er fra Panasonic i den kommende tid, modeller, der sandsynligvis vil erstatte HZ1500, HZ1000 og HZ980 (alle OLED-tv'er) ud over de billigere LCD-modeller.

Læs mere i vores guide her: Panasonic TV 2021.

TCL 6 Series 8K TV

(Image credit: TCL)

TCL kom med en stor offentliggørelse denne gang om deres populære 6-serier: Virksomheden bekræftede, at den vil have en 8K-opløsning i 2021. Derudover får de nu en masse andre funktioner som fx lokal lokal dæmpning, quantum dot-kontrast og miniLED-teknologi: Det er alt sammen noget, som du indtil videre ikke har set i deres 6-serie. Da TCL har en meget aggressiv prismodel, forventer vi at se 8K-tv'er til under 10.000 DKK i løbet af 2021.

TCL har dog en træls tendens til kun at lancere de bedste modeller i USA, så vi er ikke helt sikre på, at 8K-modeller kommer til Danmark helt så hurtigt.