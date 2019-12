Aftershokz Xtrainerz hovedtelefoner gør det sjovere at svømme

Svømning er en god træningsform, men der er ikke meget variation i det. Må vi præsentere Aftershokz Xtrainers der netop er lanceret på CES 2019: hovedtelefoner med Bone Conducting-teknologi der på en let og enkel måde giver dig musik i ørerne og gør tiden i poolen mere underholdende.

Ser vi bort fra det overflødige Z i navnet, er disse hovedtelefoner designet til at give dig musik på farten uden behov for at bruge almindelige propper, der kan være svære at bruge.

Vi har afprøvet flere løsninger, der hjælper dig med at svømme til musik og de kablede modeller ender altid med at falde ud af ørerne, blive fanget i en arm på vildfart eller giver bare slet ikke en god nok forsegling til at vi rent faktisk kan høre musikken.

Bone Conducting-teknologien som Aftershokz Xtrainerz benytter indebærer, at du blit skal placere dem på tindingerne og lade musikken vibrere ind i kraniet – vi har længe været fans af samme teknologi i Aftershokz Trekz Titanium og Trekz Air, og synes det giver god mening, at tilbyde et alternativ, der egner sig til poolen.

Se vores hands-on video nedenunder for at se Aftershokz Xtrainerz i aktion:

Lydtilgang

Hovedtelefonerne har 4GB intern lagerplads, hvilket betyder, at du kan fylde dem op med MP3, WMA og and filtyper, hvis du stadig har den slags liggende.

Der er ingen integration med Spotify eller Deezer, som vi ellers ser i andre fitness-gadgets (eksempelvis Samsung Gear Sport eller Fenix 5 Plus), så musikstreaming er udelukket.

Med ingen streaming-tjenester er dette desværre den eneste mulighed for at få musik fra dine Aftershokz Xtrainerz, da du ikke kan forbinde til en telefon, selvom du ville tage den med dig i poolen.

Dette virker ærlig talt som en forseelse fra firmaet bag, da MP3-filer efterhånden er en sjældened i den morderne verden, hvor vi har al musik til rådighed og er fint tilfredse med blot at leje den i stedet for at købe og eje den.

Tjek specifikationerne

Aftershokz Xtrainerz har nogle ganske flotte specifikationer i forhold til hvor tynde og lette de er: der er hele seks timers batterilevetid i den smalle ramme og en magnetisk oplader, der forhindrer at vand kan komme ind og gøre skade.

Det gør det dog lidt mere besværligt, sammenlignet med Trekz Air, som har en microUSB-indgang og derfor ikke benytter en proprietær oplader, som let kan blive væk.

Xtrainerz har desuden noget. som triatleter vil sætte pris på: En IP68-rating gør dem også modstandsdygtige over for saltvand.

Det betyder, at du både kan plaske rundt med dem på i poolen og i det åbne hav, ligesom de klarer sand og mudder. Med sin batterilevetid på seks simer og åbne design, kan vi fint se dem blive det foretrukne valg for triatleter, da de både er særdeles modstandsdygtige overfor vind og vejr og sidder godt fast, når du cykler.

Aftershokz Xtrainerz er sat til at komme på gaden til ”foråret 2019” og har en forventet pris omkring 1.300 kroner – hvilket virker rimeligt i forhold til hvor meget tech de har proppet i dem.