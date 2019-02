Afslørende teaser for World of Warcraft-udvidelse irriterer fans

Tilbage i marts afslørede fan-sitet Wowhead, at Teldrassil World Tree, også kendt som hjem for Night Elves, ville blive brændt ned af Horde som optakt til Battle for Azeroth-udvidelsen. Hvad vi ikke fik at vide, var, hvem der satte ild til træet. Det får vi at vide nu.

Hvis du er fan af World of Warcraft, så skal du lige trække vejret, før du læser dette: Blizzard har offentliggjort den anden video i Warbringers-serien. Her er der fokus på Horde Warchief Sylvanas Windrunner, og hendes optræden i den korte animerede video har delt vandene mellem de mange fans. Se væk, hvis du ikke vil vide, hvad der sker!

Warbringers er en ny serie af videos, som Blizzard har lanceret som promotion for den kommende World of Warcraft: Battle for Azeroth-udvidelse - der udkommer om cirka to uger. Hver video i serien på tre fokuserer på en helt eller en skurk fra Battle for Azeroth-udvidelsen. Sidste uges video handlede om Jaina Proudmoore, tidligere Lady af Theramore Isle, den mest magtfulde troldkvinde nogensinde. I denne uge handler videoen om en endnu mere dyster karakter.

Skurken er afsløret

I den animerede video Warbringers: Sylvanas ser vi Sylvanas tale med en såret Night Elf, mens Horde forbereder sig på at invadere Teldrassil. Samtalen udløser et flashback til dengang Athas slog Sylvanas ihjel og dermed forvandlede hende til Banshee Queen. Efter flashbacket oplever vi den sårede Night Elf med se til rædselsslagne øje, mens Sylvanas beordrer nedbrændingen af deres hjem.

Reaktionerne fra fans har været delte. Blizzard har tidligere meddelt, at Horde befinder sig i "den moralske gråzone", men dette folkedrab fra Sylvanas ser nu ud til at være gennemført ondt.

World of Warcraft-universet er inddelt i to grupper - eller fraktioner: Horde og Alliance. Hver spilbar race - bortset fra én - tilhører en bestemt fraktion. Horde består af afvigere som Orcs, Trolls og Goblins, mens Alliance, som består af Humans, Gnomes og Night Elves, hævder at tro på retfærdighed og ære.

Men hvorfor er der overhovedet disse fraktioner?

Fraktioner gør spillere i stand til at forme alliancer og skabe guilds, tage på eventyr med henblik på at erobre mål hos modparten og deltage i PvP-kampe mod opponerende fraktioner.

Spillerne er ikke glade

Sylvanas handlinger har fået spillere, især de, der har svoret troskab til Horde, til at rase over at blive fremstillet som "bad guys". Indtil nu har der nemlig ikke været klare skel mellem god og ond, når det handler om fraktioner. Tilmed ser det ud til, at den højt elskede Sylvanas ender med at få magten i Battle for Azeroth.

Andre spillere er imidlertid af den opfattelse, at Sylvanas onde side har været undervejs i lang tid. World of Warcraft-universet er ofte blevet portrætteret i andre medier som film og bøger, og ifølge en del fans, så bliver hun her fremstillet i en meget mørkere udgave, end i spillet. Ikke mindst bliver der fokuseret på hendes paranoia samt hendes intentioner om at angribe Teldrassil.

Den sidste video i Warbringers: Azshara-serien afsløres i næste uge. World of Warcraft: Battle kommer til salg den 14. august til både Mac og PC.