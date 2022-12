Adam Driver spiller hovedrollen i sci-fi actionfilmen - 65

Hvad er bedre end Jurassic Park? Intet - der er intet, der slår de første Jurassic Park-film, men hvad nu, hvis der kommer noget nyt, der faktisk overgår dem? En futuristisk film i stil med Jurassic Park?

Lad os præsentere 65 - en kommende sci-fi-thriller fra Sony Pictures med Adam Driver (Star Wars, A Marriage Story) i hovedrollen. Filmen er skrevet af de visionære forfattere bag A Quiet Place og er produceret af Sam Raimi fra Doctor Strange 2. I filmen oplever man rumpiloten Mills, der må nødlande på en ukendt planet, da en mission går galt, og han ender på selve Jorden - for 65 millioner år siden, midt i kridttiden. Dengang var jorden et ret så farligt sted, så selv om han har moderne våben til rådighed, skal der mere til for at overleve farerne på planeten.

Her er i hvert fald den officielle trailer for 65, hvis du ikke allerede har set den:

Er det bare os, eller ser det faktisk ud til at kunne blive en ret god film? Okay, tiden vil vise, om den kan nå op på samme niveau som Jurassic Park fra 1993. Efter vores mening er det kun få film, der kan leve op til dette mesterværk.

Men den kommende film 65 ser faktisk rigtig lovende ud, og i betragtning af dens budget på 91 millioner dollars, har den potentialet til at holde, hvad den lover. Vi får en blanding af vrede dinosaurer, sci-fi-temaer og en af de bedste skuespillere i verden, så hvad er der ikke at elske?

I en pressemeddelelse forklarede Sony lidt mere om filmens handling: "Efter et katastrofalt styrt på en ukendt planet opdager piloten Mills (Adam Driver) snart, at han faktisk er strandet på Jorden ... for 65 millioner år siden. Med kun én chance for at blive reddet må Mills og den eneste anden overlevende, Koa (Ariana Greenblatt), nu baner sig vej gennem et ukendt terræn fyldt med farlige forhistoriske væsner i en episk kamp for overlevelse."

Vi krydser fingre for, at denne film lever op til forventningerne, da det er længe siden, vi har set en god dinosaurfilm. Animationsfilmen The Good Dinosaur fra Pixar var ganske fornuftig, og så har vi selvfølgelig kultklassikeren The Land of Long Ago med Littlefoot og banden, men disse søde film er ikke ligefrem det, vi tænker på, når vi tænker på Jurassic Park-lignende film. Men jeg tror også, at de fleste vil være enige i, at de fem andre Jurassic Park-film ikke kan måle sig med originalen, selv om de er værd at se (bortset fra Jurassic World: Dominion, som bare var én stor skuffelse).

Den kommende dinosauriefilm 65 kan blive et hit for Sony i marts 2023. (Image credit: Sony Pictures)

Manglen på dinosauriefilm af høj kvalitet i den seneste tid betyder, at 65 ikke vil have meget konkurrence, når den udkommer, og da hovedrollen spilles af den fremragende Adam Driver, kan vi være heldige at se 65 blive et rigtigt hit, når den udkommer den 10. marts 2023.

Det ser heller ikke ud til, at den vil få meget konkurrence fra andre film, når den får premiere. Bortset fra Shazam 2 og John Wick Chapter 4, der har premiere henholdsvis den 17. marts og 24. marts, er der ret tomt på filmfronten i denne periode.