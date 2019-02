3 lancerer internet til danske hjem i dag

3 har netop annonceret, at teleskabet vil "tage kampen op med de kablede forbindelser og melder sig på banen som leverandør af bredbånd", som det hedder i selskabets pressemeddelelse.

Udbyderen vil konkurrere på både pris og hastighed med deres nye produkt, 'Internet til hjemmet', som leverer internet via selskabets 4G-netværk og er tilgængeligt fra og med i dag.

"Indtil nu har vores bredbåndsabonnementer indeholdt 3Likehome og 3Deling og derfor været prissat, så de ikke kunne udfordre de 'rene' løsninger på markedet. Det laver vi om på nu ved at introducere Internet til hjemmet, som kun kan bruges i Danmark," siger David Elsass, der er direktør for privatkundemarkedet hos 3, i pressemeddelelsen.

Prisen for det nye abonnement til privatkunder er 230 kroner om måneden og inkluderer 1 terabyte data. Hvis man er storforbruger og får opbrugt sin terabyte, kan man vælge enten at fortsætte med nedsat hastighed på 2 Mbit/s, eller at betale ekstra for mere data til resten af måneden.

"Forbrugerrådet var forleden ude og kritisere stigende priser på bredbåndsmarkedet pga. lav konkurrence, så vi fornemmer, at vi kan komme godt fra start med vores skarpe tilbud,” mener David Elsass.

Kamp på hastighed

3 kaster sig ikke ind i kampen på bredbåndsmarkedet med prisen som eneste våben; hastigheden er også et vigtigt salgsargument.

For selv om det går stærkt med udrulningen af lynhurtigt bredbånd herhjemme, er der stadig mange danskere, der må finde sig i en træg internetforbindelse i dagligdagen. Og det er ikke mindst muligheden for at kapre disse kunder, som 3 har fået kig på.

”Vores research viser, at mange danskere i dag lever med en halvsløj kablet bredbåndsforbindelse, som ikke dækker deres behov, og de har ikke noget kablet alternativ, fordi der ikke er andre selskaber, som har gravet kabler ned i området. Med vores lancering vil vi gerne bringe os selv på radaren for disse husstande,” fortæller David Elsass.

3 oplyser, at selskabets 4G-netværk dækker mere end 98 % af Danmarks befolkning og består af mere end 2.100 unikke positioner.

I løbet af i år vil teleudbyderen desuden opsætte over 200 nye master samt øge kapaciteten og hastigheden i over 700 af de eksisterende master.

Så der er ingen tvivl om, at selskabet satser på at give konkurrenterne kamp til stregen – og så bliver det spændende at se, om det inspirerer nogle af de andre udbydere til at sænke deres priser. Man har da lov at håbe.