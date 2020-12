Sådan bruger du teknologi til at holde jul på afstand

I år er julen meget anderledes end den plejer. Vi skal alle udvise samfundssind for at bryde smittekæderne, så nogle af os bliver nødt til at holde julen alene eller sammen med færre end planlagt.

Heldigvis er der masser af teknologi, der kan bringe os sammen - selvom vi rent fysisk er langt fra hinanden. Vi viser dig her, hvordan du kan flytte julen online.

Videochat under middagen

Hvis du planlagde at holde jul eller spise julefrokost med familien, men ikke kan nu, er der en god chance for at du har overvejet at hoppe på videochat for at få lidt af fællesskabsfølelsen. Der er flere måder at gøre det på

For det første vil vi anbefale at bruge en bærbar computer eller tablet til videochat i stedet for en smartphone, da den større skærm vil gøre den anden person eller mennesker lettere at se af alle ved dit bord. Der er flere gratis programmer og tjenester til det:

Hvis du kun har en smartphone, er det også muligt at bruge den til videoopkald, og vi har en guide til, hvordan du gør det her.

Videoopkald kan være meget batterikrævende for en enhed, så vær opmærksom på hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet - og vær klar med en oplader. . D

Noget andet, du måske vil overveje at købe, især hvis der er flere personer over dit bord, er en mikrofon. De fleste gadgets har mikrofoner med kort rækkevidde, så den person, du ringer til, kan muligvis kun høre de mennesker, der er tættest på skærmen. Hvis du køber en mikrofon, kan du sætte den op midt på bordet, så alt kan høres.

Bare husk, hvis du bruger en tablet eller smartphone, kan det ofte være umuligt at adskille lydindgang og -udgang (det betyder, at din enhed vil forsøge at afspille lyd gennem mikrofonen, som ikke har en højttaler, og det vil ikke virke). Så brug kun en mikrofon med en computer, så du kan indstille mikrofonen til kun at blive brugt til som lydindgang.

Hvis du har en højttaler, kan du også overveje at tilslutte den til din bærbare computer. Den kan give en meget bedre lyd, end de indbyggede højtalere i din laptop.

(Image credit: Universal)

At se film og høre musik sammen

At hygge sig med at høre musik sammen og se julefilm er en tradition mange steder. Det kan I også gøre i år, selvom det selvfølgelig ikke helt er det samme. Med JQBX kan I synkronisere playlister, så musikken afspilles samtidigt alle steder.

Vil I se film og serier fra computeren, kan I bruge Teleparty,der virker med Netflix og Disney+. Alle henter den gratis Chrome-udvidelse. En person starter en film eller serie og kan så invitere andre til at se det samme.

Orker I ikke at bruge computere, har Disney+ lanceret en smart funktion ved navn GroupWatch Hvad skal I se? Det har vi samlet en masse gode bud på her:

(Image credit: Shutterstock / TechRadar)

Virtuelle brætspil

Når I ikke kan samles om et spillebræt, må skærmene også I brug her. Spiller I fra mobilen, kan I kigge på de spil, vi har listet herunder - uanset om de koster lidt penge eller ej, er det relativt få penge hvis det giver julehygge.

Monopoly/Monopoly Plus er på engelsk, men minder så meget om Matador, at alle kan være med (Image credit: txking / Shutterstock.com)

Vil I have gang i et rigtig klassisk brætspil er Monopoly/Monopoly Plus et fremragende bud. Det er godt nok ikke på dansk, men opbygningen og reglerne minder så meget om det danske Matador, at hele familien sagtens kan være med. Og så er det sjovt at se brikkerne komme til live på brættet.