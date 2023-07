Samsung klar med kæmpe QLED-TV på 98"

Samsung har netop præsenteret deres nye 98” QLED Q80C TV i Europa og udvider dermed sit premium TV-sortiment for at give flere valgmuligheder.

"I løbet af de seneste år har vi bemærket et stigende forbrugerbehov for større skærme. Hos Samsung er vi dedikerede til at levere produkter, der møder kundernes behov, kan hjælpe med at gøre hverdagen lettere og opfylde deres individuelle behov," siger Magnus Nørgaard, Talsperson for TV/AV, Samsung Danmark.

"Den her nye, super-size-tilføjelse til vores QLED-serie er særskilt spændende og giver en mere fordybende underholdningsoplevelse. Den får film til at føles, som om du er i biografen, sportsbegivenheder som om du virkelig er på stadion og gaming som om du befinder dig midt i al action. Hos Samsung åbner vi for en verden af underholdning, som drives af fantastisk teknologi og er suppleret med indhold fra fantastiske partnerskaber. Vi gør enhver oplevelse levende.”

98" med masser af AI

Samsung lover, at du får masser af AI-kraft med Q80C. TV'et drives af en 4K Neural Quantum Processor og anvender AI Upscaling-teknologi for at forbedre og tilpasse billedkvaliteten til en superstor skærm, hvilket ifølge Samsung forstærker indholdets dybde og skarphed. Dette er kombineret med Quantum HDR+-teknologi, der giver en imponerende ydelse i farver såvel som lysstyrke, så du kan se alle skarpe detaljer. Sammen med Quantum Dots 100 % farvevolumen kan brugere se de lyseste scener og opleve verdener fulde af farver. Farvepaletten på Samsungs skærme er validerede af PANTONE, som skal være garant for præcise og levende farver. Skærmen er udstyret med EyeComfort Mode - en intelligent billedindstilling, der er designet til automatisk at justere skærmens lysstyrke og tone baseret på en indbygget lyssensor og oplysninger om, hvornår solen går ned og står op. Hvis du ser TV om aftenen, vil EyeComfort Mode justere niveauet af blåt lys, så billederne bliver varmere og mere behagelige for dine øjne. På den måde kan du fordybe dig i dit yndlingsindhold i timevis

Q80C TV'ets SuperSlim-design betyder, at fjernsynet har en supertynd ramme, så det ifølge Samsung kommer til at minde mere om et ultraskarpt vindue til din underholdning. En fordybende oplevelse er ikke komplet uden utrolig lyd, og på trods af sit SuperSlim-design er dette TV i stand til at levere rungende lyd. Q80C understøtter Dolby Atmos og giver en enestående lydkvalitet, så seerne kan nyde deres yndlingsprogrammer med en filmisk 3D-lydoplevelse. Samsungs OTS (Object Tracking Sound) Lite sikrer, at du kan mærke hver eneste rytme i handlingen, og Q-Symphony orkestrerer TV'et og soundbaren i perfekt harmoni, så seerne kan nyde en fordybende 360-graders lydoplevelse.

Alle Samsungs 2023 TV-modeller kommer med Samsung Smart Hub, en intuitiv brugergrænseflade, der centraliserer din underholdning. Brugere tilbydes også funktioner til cloud gaming med mulighed for at spille som en professionel gennem FreeSync Premium Pro, der tilbyder HDR-gaming med lav latens og reduceret risiko for rystelser og hak i billedet. Det skal give gamere en fantastisk brugeroplevelse, uanset om de spiller HDR-spil, ser film eller andet indhold.

Tilføj et nyt lag af underholdning med Philips Hue Sync, et partnerskab, der giver en lysindstilling, der både er fordybende og intelligent, og som synkroniseres smukt med dine seer- eller spiloplevelser.

Samsung har endnu ikke meldt ud, hvornår Q80C bliver tilgængeligt til forudbestilling i Norden. Prisen er heller ikke afsløret endnu, men vi kan godt garantere, at fjernsynet ikke bliver helt billigt.