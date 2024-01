Vi tester MSI MEG 342C QD-OLED - Lynhurtig og flot gamer-skærm

En høj opdateringshastighed kombineret med en skarp skærm i høj opløsning og 21:9-format gør det svært at tage øjnene fra denne skærm, og prisen vil gøre det svært at holde op med at græde. Skærmen er en drøm for gamere, selv om den har enkelte udfordringer, der driller. Det betyder dog ikke, at den ikke står øverst på ønskelisten til min næste fødselsdag.

Specifikationer

Skærmformat: 21:9

Buet skærm: 1800R

Opdateringshastighed: 175 Hz

Opløsning: 3440 x 1440 pixel

Responstid: 0.03ms (GtG)

Skærmteknologi: QD OLED

Adobe RGB: 98,8

DCI-P3: 99,3

Nits: 250 - 1.000 (peak)

Farver: 10 bits

2x HDMI (understøtter 3440x1440@175Hz (HDMI 2.1)

1x DisplayPort 1.4a (understøtter 3440x1440@175Hz)

USB-tilslutning:

1x USB Type-C (PD opladning 65W)

4 x USB 3.2 Gen 1 Type A

1 x USB 3.2 Gen 1 Type B

MSI Meg 342C QD-OLED er perfekt til Netflix. (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

MSI Meg 342C QD-OLED er at finde hos et mindre udvalg af danske forhandlere. Her ligger prisen omkring 10.000-11.000 kr., hvilket må siges at være et seriøst indhug i tegnebogen. Den billigste fandt vi på udsalg hos Komplett, hvor du får den til 7.490 kr. så længe lager haves - eller frem til 31. januar. Så hvis du har sparet lidt sammen, er det en værdig investering.

MSI Meg 342C QD-OLED oser af stil og lækre detaljer. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Skærmens 21:9-format, som er smallere i højden end det normale 16:9-format, betyder, at skærmen er virkelig bred. Så hvis man er vant til at spille på en 27-tommers skærm, så er det måske næsten for meget at gå til denne brede skærm. For så foregår tingene pludselig længere ude i siderne af skærmen, end du er vant til. Men sidder du først foran skærmen, vil du nok være fuldstændig ligeglad. For vi må være ærlige at sige, at det nærmest er en religiøs oplevelse at sidde foran den brede og flotte skærm. Detaljer, som det RGB-lys, der sidder fra i bunden af skærmen, og som næsten når ud til siderne, er virkelig flotte. Det giver noget ekstra til spillet, og skaber bare en ret god stemning. MSI har virkelig fat på noget med deres RGB-lys for tiden.

Det ville have været rart med en mere intuitiv måde at styre lyset på. Det er muligt at justere lysstyrke og farver på RGB-lyset i skærmmenuen, og det fungerer. Men her ville det have været rart med en lidt bedre mulighed for at styre lysstyrken og de forskellige farvemuligheder. Som det er nu, er man nødt til at gå ind i skærmmenuen via joysticket på bagsiden, og det fungerer ikke særligt intuitivt. Joysticket fungerer både som navigation - op, ned, højre, venstre og som knap. Men det er utroligt nemt at komme til at trykke skævt, så man går til en af siderne, når man egentlig vil trykke knappen ind. Det er ret frustrerende, når man ind imellem bruger joysticket, og det bliver ret irriterende i længden. Men selve lyset er ret lækkert.

Det samme gælder de fremhævede detaljer i guld i logoet på bagsiden, msi-teksten på forsiden og på foden. Det illustrerer meget godt, at her er tale om en skærm, der er lidt ekstra hele vejen rundt.

Der er dog et par andre ting i designet, som vi ikke er så vilde med. F.eks. adgang til porte. Her har MSI valgt at gemme portene af vejen. De sidder ligesom oppe under en kant, der gør det ret bøvlet at komme til, hvis man vil skifte kabel på et senere tidspunkt.

Skærmen kan justeres op og ned i højden og vippes op og ned, men det er ikke muligt at dreje den til siden. Det er også noget, der gør livet mere besværligt. For hvis du vil dreje skærmen, skal du altså også dreje foden, som måler 55 cm. Det kan godt være lidt bøvlet på et rodet skrivebord (har vi hørt…).

MSI Meg 342C QD-OLED har et gyldent joystick på bagsiden. (Image credit: Peter Hoffmann)

Ydelse

Skærmen kommer med rigtig gode specifikationer til gamere: Den har en opløsning på 3440 x 1440 pixel. Den har en responstid på 0.03ms (GtG) og en opdateringshastighed på 175 Hz, hvilket er et godt stykke over de anbefalede 120Hz til gaming, uden at være det hurtigste på markedet. Men det fungerer fremragende, og vi får spil, der afvikles glidende og som ser flotte ud på skærmen uden ghosting. 240 Hz ville have været endnu bedre, men det er næppe noget, du vil savne, medmindre du spiller de allermest krævende spil. Vi er i hvert fald ret begejstrede for spiloplevelsen på denne skærm.

Det skyldes også QD-OLED-skærmen, der giver nogle friske farver og en virkelig god betragtningsvinkel. Sortniveauet er fantastisk, og her hjælper det også, at skærmen ikke reflekterer særligt meget lys. Skærmen har en bue på 1800R. Det betyder, at den er let buet skærm. En skærm på 1500R buer lidt mere og en skærm på 3000R buer mindre. Skærmens bue på 1800R virker behageligt, og vi får flere detaljer med i både spil og på video.

Selv på en dag, hvor solen er fremme, var der ikke meget genskær i skærmen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Skærmen har en peak lysstyrke på 1.000 nits, og det er ikke vanvittigt højt. Men vi oplevede ingen problemer med at spille i dagtimerne, når der var lyst. QD-LED har et virkelig dybt sortniveau, og teknologien er samtidig god til at få farver til at stå klart på skærmen. Det er fantastisk flot at se på, og den store skærm får nærmest billedet til at fylde hele horisonten.

For skærmen er ikke kun lækker til spil. Vi er også ret begejstrede for at se film i 21:9-formatet. Streaming og video er virkelig lækkert, når billedet fylder hele skærmen, og vi samtidig får de skarpe flotte farver. Vi har testet skærmen med Netflix, Disney+ og HBO Max, og her var det kun Netflix, der sendte video i 21:9 formatet. I dét format fylder video hele skærmen uden nogen sorte kanter i top eller bund, hvilket er super flot ud.

QD OLED har ikke helt samme tendens til burn-in (hvor indhold på skærmen efterlader skygger på skærmen, hvis den er tændt for længe med samme billede), og det er en rigtig god ting. Men hver fjerde time popper der en besked op om at gennemføre skærmbeskyttelse. Det kan godt være vildt forstyrrende, for det sker også, selv om du er midt i et spil. Og da det foregår i skærmens system, kan du ikke forhindre beskeden i at poppe op.

Da der er tale om MSIs premium skærm-serie, får du en masse smarte teknologier som FreeSync Premium Pro, der er med til at sikre, at spil bliver afviklet flydende og lækkert.

Generelt er det en fantastisk skærm, som det er en fornøjelse at bruge. Prisen er helt klart den største udfordring for, at jeg ikke rydder skrivebordet og lader MSI Meg 342C QD-OLED flytte ind.

Skal du købe MSI Meg 342C QD-OLED?

Køb den, hvis …

Du vil have en fantastisk flot skærm

Skærmen imponerer med friske farver og hurtig responstid og opdateringshastighed.

Du er til store premium skærme

Du vil have en 34-tommers skærm, der buer og ser virkelig dominerende ud i dit gaming-setup. Samtidig er der kælet for detaljerne hele vejen rundt.

Køb den ikke, hvis …

Du ikke skal bruge den primært til gaming

Det er en gamer-skærm, og det er virkelig overkill at købe den, hvis du skal sidde og arbejdet med dokumenter eller spille syvkabale.