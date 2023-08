Vi tester JBL Quantum 910 - Rumlig lyd forstyrrer

JBL Quantum 910 er JBL bud på et headset til gamere. Denne version er til pc-gamere, og det kan bruges både med dongle eller via Bluetooth eller kabel (både 3,5 mm og USB-C). der findes også Quantum 910X (X-Box) og Quantum 910P (Playstation). Høretelefonerne ligger prismæssigt højt mellemniveau, og den høje pris kompenseres delvist af den lange liste af funktioner. Aktiv støjreduktion, rumlig lyd, 7.1-lyd, understøttelse af hi-res audio og op til 39 timers batterilevetid. For det andet får du et headset af virkelig høj kvalitet med hensyn til byggekvalitet. Ud over at være stort, solidt og robust, så sidder det også virkelig behageligt på hovedet, selv under længere sessioner.

Pris og tilgængelighed

JBL Quantum 910 Wireless er til salg nu hos JBL og Elgiganten.

Prisen er på 1.699 kr.

Rumlig lyd er skidt for musikken

For at få mest muligt ud af høretelefonerne, skal du forbinde dem til en computer og JBL's QuantumENGINE software. Det er her, du opdaterer headsettet, redigerer LED-belysningen (som kun justeres eller slukkes via softwaren) og kalibrerer alle de tilgængelige funktioner. Her kan du også kalibrere bevægelsessensoren til rumlig lyd og det er muligt at kalibrere selve lydbilledet ved hjælp af et lille in-ear-mikrofon, der følger med og kan tilsluttes headsettet. Vi prøvede kalibreringen, men det gjorde faktisk lyde endnu fladere og dårlig. Det er sikkert forskellige fra person til person, men vi var ikke begejstrede for resultatet.

Når man tilslutter rumlig lyd med hovedsporing, så sørger softwaren for, at lyden kommer fra den retning, du har kalibreret. Så selv om vi drejer hovedet, så er lyden stationær og kommer stadig fra retningen af skærmen. Den funktion fungerer virkelig godt. Med rumlig lyd kan lyde fra f.eks. helikoptere eller fjender godt komme fra andre retninger, hvilket også give en følelse af at være i spillet. Udfordringen for HBL Quantum 910 er, at funktionen med rumlig lyd får lyden til at virke ret hul og skrabet. Når vi slår funktionen fra, bliver lyden mærkbart bedre, og det viser, at der er udfordringer med rumlig lyd.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Lyden generelt

Når vi slår rumlig lyd fra, er lyden i sig selv ok, uden at blæse os bagover. Spiller vi musik, føles det stadig som om vokalen ikke helt får luft og plads nok. Det er dog kun noget, vi rigtig lægger mærke til, når vi sammenligner direkte med andre headset. Samtidig hjælper det, når vi selv justerer lyden i equalizeren i softwaren på computeren. Generelt lyder spil, mobilsamtaler og musik fint. Spil er, ikke overraskende, der, hvor det lyder bedst. Vi får en rigtig fin struktur af lag i lyden, som smukt adskiller musikken, baggrundsstøjen og spillets hovedlyde rigtig godt.

Vi kan rigtig godt lide funktionen side tone., der lader dig høre lyden fra din egen mikrofon. Den aktiveres, som de fleste andre funktioner, i QuantumENGINE-softwaren på computeren. her kan man vælge, at funktionen skal være slukket eller vælge lavt, mellem, højt niveau for side tone. Det er virkelig rart at kunne høre sig selv snakke, og så har du også en bedre ide om, hvor tydeligt eller utydeligt andre hører dig. Funktionen fungerer ikke med aktiv støjreducering, og støjreducering slukker derfor automatisk, når du tænder for side tone. Mikrofonen har noget fleksibilitet, så du kan justere den og få den til at sidde tættere på munden. Der medfølger en lille vindhætte som fjerner en smule støj. Den sidder dog ikke særligt godt fast og kan glide af, hvis du ikke er opmærksom.

Støjreduceringen er virkelig god, og den formår næsten helt at fjerne støjen fra blæserne i vores computer. Det giver en følelse af ro, og vil du have lidt fred og ro, når du spiller, kan vi varmt anbefale dig at tænde for den aktive støjreducering.

Lidt for mange knapper...

Kontrollerna sätter sig aldrig riktigt i ryggmärgen och känns lite röriga. (Image credit: Peter Hoffmann)

Mens vi er meget begejstrede for pasformen og byggekvaliteten. Høretelefonerne er meget behagelige at have på, og det gælder også i længere perioder. Faktisk glemmer vi lidt, at vi har dem på.

En ting, vi undrer os over, er de mange knapper. Der er i alt seks knapper og drejehjul, og det kommer til at virke lidt proppet og billigt, hvilket let ikke passer på byggekvaliteten og materialerne. Det bliver simpelthen for rodet med alle knapperne og drejeknapperne, hvilket betyder, at vi næsten altid er nødt til at tage headsettet af for at se, hvad vi laver. Højre side er ret ren, med en tænd/sluk-knap og en knap til rumlig lyd. På venstre side er der derimod en volumenknap, en mixknap til at justere niveauet for spillets lyd og mikrofonens lyd, ANC-knappen og en mute-knap til mikrofonen (selvom den slukkes, når du folder bommen op). Det virker ret uoverskueligt at huske alle de funktioner, når man sidder og fokuserer på sit spil.

Mikrofonen kan justeres. (Image credit: Peter Hoffmann)

Software

Selv om der sidder et hav af knapper på JBL Quantum 910, så skal du stadig have fat i en computer, hvis du vil justere nogle af indstillingerne. Det gælder for eksempel RGB-lysene. Men så kan du til gengæld også justere rigtig meget i JBL QuantumEngine. Equalizeren kræver også, at høretelefonerne er forbundet til computeren. Det er heldigvis ret nemt ved hjælp af den medfølgende dongle, som både fungerer med USB-C og USB-A. Vi oplever i øvrigt den trådløse forbindelse som meget stabil, når vi er forbundet via dongle.

Bluetooth forbindelsen er også stabil. Med Bluetooth holder de fleste af knapperne på høretelefonerne op med at virke. De eneste, der stadig er aktive er tænd/sluk og knappen, der aktiverer støjreducering. Vi kan ikke engang justere volumen på høretelefonerne, hvilket virker ret sært.

Skal du købe JBL Quantum 910?

Høretelefonerne er meget behagelige at have på. (Image credit: Peter Hoffmann)

I betragtning af at flagskibsfunktionen her er rumlig lyd, og at denne funktion desværre giver en meget hul lyd, er det problematisk at anbefale headsettet på dét punkt. Det er måske noget, som JBL kan rette op på med en opdatering, men den er altså ikke kommet endnu.

Men vi kan faktisk rigtig godt lide høretelefonerne på trods af udfordringerne med rumlig lyd. Slår vi funktionen fra, så er der masser af justeringsmuligheder med equalizeren i QuantumENGINE-softwaren, og lyden bliver rigtig god. De sidder virkelig godt på hovedet, også i længere perioder, og både kvalitet og materialer er rigtig gode. Så hvis rumlig lyd er din vigtigste grund til at købe JBL Quantum 910, så kan vi ikke anbefale dem. Men hvis du er ligeglad med rumlig lyd, så får du med JLB Quantum 910 faktisk et par fine gaming høretelefoner. Du kan dog også finde andre gode headset i denne prisklasse, så kig dig lidt omkring, inden du slår til.