Supertilbud - spar 48% på SteelSeries Rival 650

Læser du med her, er der god sandsynlighed for, at du er gamer og ret hurtig på aftrækkeren. Og din rappe reaktionsevne kan du godt hænde at få brug for, hvis du vil have del i Kompletts aktuelle tilbud på SteelSeries Rival 650.

For der er tale om et super fint tilbud: Forhandleren har barberet 48 procent af normalprisen på 999 kr., så du kan blive ejer af den glimrende trådløse gamingmus for kun 519 kr. Til den pris vil det ikke overraske, hvis lageret bliver tømt for mus i et tjept tempo, selv om tilbuddet i teorien gælder til den 31. maj.

SteelSeries Rival 650| 999,- 519,– | 48%|Komplett

Der er ingen tvivl om, at du får meget gamingmus for pengene. Rival 650 byder blandt andet på dobbelte sensorer, lav latenstid, 1 til 1 sporing, syv programmerbare knapper, justerbart RGB-lys samt mulighed for at justere vægt og balance med de medfølgende otte lodder.

Samtidig giver en 32-bit ARM processor dig mulighed for at gemme dine personlige indstillinger og lyseffekter internt uden software. Endnu en fordel er den hurtige opladning; blot 15 minutters opladning giver dig 10+ timers spilletid.

Da vores anmelder testede SteelSeries Rival 650, var hans største kritikpunkt den pebrede pris, men det er der jo ingen grund til at bekymre sig om nu, hvor den er helt i bund.

Hvis du vil vide mere om Rival 650, eller ønsker at købe gamingmusen, kan du klikke dig videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Som nævnt gælder tilbuddet til den 31. maj 2020, eller så længe lageret rækker (i skrivende stund har Komplett 100+ stk. på lager).