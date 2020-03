Stort prisfald – spar 31% på Acer Aspire 5

Én ting er at være tvunget til at arbejde hjemme, en anden er at forsøge at klare alle opgaverne på et trægt hakkebræt. Så trænger du til at få opgraderet din bærbare, vil vi anbefale dig at tjekke Elgigantens aktuelle tilbud på en Acer Aspire 5

Den gedigne mellemklasse-laptop er i denne uge sat ned fra 6.499 kr. til 4.499 kr. Du har med andre ord mulighed for at score en besparelse på 31 procent, hvis du slår til senest på søndag den 29. marts.

Nu har du mulighed for at spare 2.000 kr. på Acer Aspire 5, og du får rigtigt meget hverdags-laptop for dine penge til tilbudsprisen.

Acer Aspire 5 findes i en bred vifte af versioner med forskellige konfigurationer – og naturligvis til forskellige priser. I feltet ligger denne fætter, som lyder modelnavnet NX.HN4ED.007, ganske lunt i svinget med blandt andet følgende specifikationer:

Skærm: 15.6" FHD (1920 x 1080) LED

CPU: Intel Core i5 10210U (10. gen./quad-core)

RAM: 8 GB DDR4

Lagringsplads: 512 GB SSD

Grafik: Nvidia GeForce MX 250

Kamera: HD (720p) video

Batteritid: Op til 9,5 timer ifølge Acer.

