Spar en tusse på Garmin Fenix 5S Plus

Hvis du er på udkig efter et sportsur, der byder på mere end blot de vanlige funktioner, vil vi anbefale dig at kigge indenom hos Dustin Home, der lige nu har et fint tilbud på Garmin Fenix 5S Plus.

Forhandleren har høvlet en tusindlap af prisen på multi-sportsuret, hvilket betyder, at du kun behøver at slippe 2.990 kroner for det. Og billigere kan vi ganske enkelt ikke finde Fenix 5S Plus blandt de gængse forhandlere herhjemme lige p.t.

Garmin Fenix 5S Plus| 3.990,- 2.990,–| 25%|Dustin Home

Med Fenix 5S Plus får du et multi-sportsur, der bl.a. kan prale af et hav af sensorer, funktioner og tracking-muligheder. Det forventes på lager fra d. 18. maj 2020, men kan bestilles til tilbudsprisen nu.Se tilbud

Selv til tilbudsprisen er Garmin Fenix 5S Plus ikke det billigste sportsur, du kan få fat i, og det er der adskillige gode grunde til:

Der er tale om et avanceret og robust ur, som ikke bare henvender sig til løbere, men også er velegnet til blandt andet cykling, svømning, fitness, hiking, golf og forskellige former for adventure-sport.

Uret er således proppet med high-end sensorer, funktioner og tracking-muligheder. I flæng kan vi nævne, at det har accelerationsmåler, barometrisk højdemåler, hjertefrekvensmåler, digitalt kompas med tre akser, indbyggede TopoActive Europa-kort samt benytter de tre satellitsystemer GPS, GLONASS og Galileo til præcis tracking og rutevisning.

Dertil kommer, at uret understøtter Garmin Pay og Garmin Music, ligesom det naturligvis kan holde styr på dine daglige aktiviteter og din søvn – og meget, meget andet.

Hvis du vil vide mere om Garmin Fenix 5S Plus, eller ønsker at købe sportsuret, kan du klikke dig videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Dustin Home forventer at have Fenix 5S Plus på lager fra på mandag den 18. maj 2020, men du kan bestille uret til tilbudsprisen nu. Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet gælder, så tøv ikke for længe, hvis du gerne vil sikre dig et eksemplar.