Spar 48% på SteelSeries Arctis Pro + GameDAC

Så er der godt nyt til alle gamere, som gerne vil have opgraderet deres gaming headset – uden at betale en formue. For lige nu har Komplett et super godt tilbud på SteelSeries Arctis Pro, der kommer med den danske producents lydkonverter, GameDAC, i pakken.

Der er mest at spare på den hvide udgave af headsettet, der er nedsat fra 2.099 kr. til 1.099 kr., hvilket altså giver en imponerende besparelse på 48 procent.

Du skal dog af med lidt mere for den sorte udgave, idet den er sat ned fra samme førpris til 1.199 kr. Men det stadig en rigtig fin deal at spare 43 procent, vil vi mene. Ikke mindst, da vores pristjek blandt de gængse forhandlere viser, at uanset farven, så er Komplett billigst med SteelSeries Arctis Pro + GameDAC lige p.t.

For dine penge får du et af markedets gaming headsets, ikke mindst i kraft af den flotte lyd. "En gamers drøm", lyder det blandt andet fra vores anmelder, der har testet SteelSeries Arctis Pro + GameDAC. Så det er heller ikke overraskende, at hovedtelefonerne indtager andenpladsen på vores topliste over de bedste PC-headsets i 2020.

Hvis du vil vide mere om SteelSeries Arctis Pro + GameDAC, eller ønsker at købe headsettet, kan du klikke dig videre til forhandlerens produktside via linket i de respektive tilbud ovenfor.

Kort om tilbuddet

Tilbuddet gælder til og med den 31. maj 2020, eller så længe lager haves. I skrivende stund har Komplett 64 styk på lager af den hvide udgave samt 100+ styk på lager af den sorte.

Du får leveret headsettet gratis, da prisen i begge tilfælde sniger sig over 1.000 kr., hvilket udløser fri fragt hos forhandleren.