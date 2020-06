Spar 47% på et godt gamer-tastatur fra Logitech

Hører du til dem, der tager gaming alvorligt, så er det i din egne interesse at investere i et af de bedste gaming tastaturer. Især, hvis du allerede har investeret en masse penge i den bedste gamer pc. Så er det vigtigt, at du også har noget solidt gaming tilbehør, hvis du skal have det bedste ud af din maskine. Selv om det kan være fristende at spare penge ved at forlade butikken med et tastatur til 99 kr., så gør dig selv en tjeneste og invester i noget bedre grej.

Det stille Logitech G513 gaming keyboard, der har lineære Romer-G mekaniske switches, er det ideelle våben til, når hvert splitsekund er altafgørende for sejren.

Og lige nu kan du få det til en særdeles overkommelig pris!

Logitech G513 | 577,- 1.199,– | 47%|Elgiganten

Bliv hurtigere på tasterne med dette fremragende tastatur fra Logitech med lineære Romer-G mekaniske switches, er det ideelle våben til, når hvert splitsekund er altafgørende for sejren. Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer.Se tilbud

G513 er et mekanisk gamingtastatur med RGB-belysning og den perfekte kombination af ydeevne, avanceret teknologi, imponerende funktioner, uovertruffen byggekvalitet og mulighed for at vælge mellem tre forskellige mekaniske taster: Taktil Romer-G, Lineær Romer-G og GX Blue. GX Blue bruger det ikoniske design der kombinerer taktil feedback med en skarp aktivering der både kan føles og høres. Du kan tilpasse belysningen for hver enkelt tast, tilpasse lyseffekterne og nyde de 16,8 mio. farver der tilpasses efter spillet, med Logitech Gaming Software. G513 er fremstillet af de bedste og mest holdbare materialer og har et smukt design, og du får en komfortabel håndledsstøtte af memoryskum med i købet.