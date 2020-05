Skarp kampagnepris: Spar 24% på DJI Osmo Action

Efter et par måneder med nedlukning af landet, er vi vist mange, der er helt klar til mere action og eventyr i tilværelsen. Så timingen er spot on hos Dustin Home, der nu kører med en rigtig god kampagnepris på DJI Osmo Action.

Det glimrende kompakte actionkamera er nedsat fra 2.890 kr. til 2.190 kr., så du har med andre ord mulighed for at spare 24 procent, hvis du slår til inden så længe.

DJI er nok mest kendt for at lave droner og gimbals, men med Osmo Action beviser firmaet, at det desuden kan lave et actionkamera, der er i stand til at nappe de mere velkendte GoPro-rivaler i haserne. På vores topliste over de bedste actionkameraer indtager GoPros Hero8 Black og Hero7 Black de to øverste pladser – og lige derefter finder du DJI Osmo Action.

Der er da heller ikke bare tale om en GoPro-klon, men et fint alternativ, mener vores anmelder, der i sin test af DJI Osmo Action især fremhæver kameraets videokvalitet, gode billedstabilisering og dets praktiske frontvendte skærm.

For kameraet er udstyret med to skærme: På bagsiden er der en 2,25" 640x360 touchskærm med 325 PPI, mens der på forsiden sidder en 1,4" skærm med 300 PPI, hvilket er en stor bonus for vloggere og selfie-fans.

Kameraet kan optage i op til 4K/60 fps i 100 Mbps, op til 240 fps i Full HD og har en HDR-tilstand, som kan bruges i op til 4K/30 fps. Det vejer 124 gram og er kompakt med målene 6.4 cm i bredden, 4.2 cm i dybden og 3.5 cm i højden. Dertil kommer, at actionkameraet er vandtæt ned til 11 meter.

Hvis du vil vide mere om DJI Osmo Action og dets specifikationer, eller ønsker at købe kameraet, kan du klikke dig videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe kampagneprisen gælder, og i skrivende stund har Dustin Home kun 50 styk på lager – så det er nok smart at være hurtig på aftrækkeren, hvis du gerne vil have kameraet til nedsat pris.