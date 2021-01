Det nye Mads og Monopolet: Aldeles fremragende tilbud på Podimo

Mads og Monopolet er fortid - sådan da. Der gik et chok gennem mange danskere, da Mads Steffensen bekendtgjorde, at han ikke længere ville lave det ekstremt populære radioprogram Mads og Monopolet på P4. Programmet, der siden 2003 har behandlet danskernes store og små dilemmaer, er uden sammenligning Danmarks mest populære radioprogram.

Heldigvis kom det også frem, at Steffensen fortsætter på Podcast-platformen Podimo med programmet Mads og A-holdet. Opskriften er velkendt: et panel af kendte danskere, der forsøger at løse lytternes dilemmaer.

Programmet har premiere 15. januar .

Og Mads Steffensen har i den grad A-holdet med i studiet til første afsnit. Panelet består nemlig af Sofie Linde, Hella Joof og Søren Pind. Kan du slet ikke få nok af dilemmaer, kan du stadig tænde for P4 hver lørdag. Sara Bro har overtaget, og i samme anledning er programmet omdøbt til Sara & Monopolet.

Holder fast i dilemmaerne

Mads Steffensen er fortid på DR, men han har valgt at holde fast i det velkendte dilemmaformat. Mon ikke monopolets trofaste lyttere er glade for det?

"Jeg skal lave en ugentlig podcast på Podimo. Det bliver - selvfølgelig - med et skarpt panel og med danskernes dilemmaer som omdrejningspunkt, for det er min metier. Og så må vi se, hvad vi ellers kommer til at kaste ind i Mads og A-holdet, som bliver et podcastformat, hvor der er stor fleksibilitet og endnu højere til loftet. Det glæder jeg mig til," forklarer Mads Steffensen.

Du kan høre ham fortælle lidt om det nye program her:

Danmarks mest populære radioprogram

Mads & Monopolet nåede at eksistere fra 2003 til 2020. Det blev landets ubetinget mest populære radioprogram med lyttertal omkring en million hver uge. Den folkelige gennemslagskraft ses bl.a. ved, at Dansk Sprognævn har optaget to begreber fra programmet i sin ordsamling:

Tidligere politiker Søren Pind præsenterede i monopolet sin grundregel om, at man altid (med få undtagelser) skal takke ja til den invitation, man får først. Det er blevet til Søren Pind-reglen.

Skuespiller Nicolaj Kopernikus står ved, at han lader sig overtale og overbevise, hvis en anden i monopolet bringer et stærkere argument på banen end ham selv. Det er blevet kendt som at lave "en kopernikus."

Om programmet beriger det danske sprog med flere udtryk, kan du høre i Mads og A-holdet på Podimo.

