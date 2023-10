Logitech klar med ergonomisk tastatur

Logitech præsenterer Wave Keys og Wave Keys for Business, to trådløse ergonomiske tastaturer designet med fokus på brugervenlighed og komfort ved skrivebordet. Wave Keys har et karakteristisk bølgeformet design, der gør skriveoplevelsen mere behagelig uden at kræve tilvænning. Det er udstyret med en integreret polstret håndledsstøtte, der giver støtte hele dagen. I dagens digitale tidsalder tilbringer folk i stigende grad tid foran deres computere, og behovet for ergonomiske løsninger stiger i overensstemmelse hermed ifølge RationalStat's seneste markedsrapport med en forventet vækstrate på 4,6% over de næste syv år.

(Image credit: Logitech)

Art O'Gnimh, General Manager for Core Personal Workspace-divisionen hos Logitech, udtaler: "Vi mener, at alle bør have mulighed for at føle sig komfortable efter en dag på arbejde. Derfor har vi udviklet produkter, der ikke kun er ergonomiske, men også brugervenlige og attraktive, baseret på videnskabeligt funderet design, der er godkendt af ledende ergonomer."

Wave Keys adskiller sig med sin særlige bølgeform, der placerer hænder, håndled og underarme i en naturlig skriveposition. Den integrerede polstrede håndledsstøtte giver ekstra støtte i løbet af arbejdsdagen. Dette kompakte tastatur passer både til hjemmet og kontoret og kommer i to klassiske farver, Graphite og Off-White.

Logitech har udviklet Wave Keys med fokus på at forbedre brugeroplevelsen og tage hensyn til miljømæssige og sociale påvirkninger. Produktet er klimaneutralt certificeret, og emballagen er fremstillet af papir fra FSC™-certificerede skove og andre kontrollerede områder. Plastikkomponenterne indeholder genanvendt plastik for at bidrage til genbrug af materialer.

Dette multi-OS-tastatur er kompatibelt med flere styresystemer og kan tilsluttes via Bluetooth® eller den medfølgende Logi BOLT-modtager for øget sikkerhed. Brugere kan skifte mellem op til tre enheder, såsom Mac, PC og iPad, med et enkelt tryk på en knap og tilpasse deres oplevelse gennem Logi Options+ App'en.

Wave Keys er den seneste tilføjelse til Logitechs ERGO Series og tilbyder en videnskabeligt baseret tilgang til produktudvikling og individuelt velvære. Tastaturet er udviklet gennem brugertests, herunder i Logitechs Ergo Lab, og har fået godkendelse fra US Ergonomics.

For virksomheder, der vægter medarbejdernes velvære, lancerer Logitech Wave Keys for Business. Dette ergonomiske tastatur er ideelt for medarbejdere, der ønsker komfort og nem skrivning. Det er udstyret med Logi Bolts sikre trådløse teknologi og overholder strenge sikkerhedsstandarder. Logi Bolt giver IT-teams mulighed for masseimplementering og fjernovervågning af tastaturer.

Logitech Wave Keys og den ergonomiske Logitech Lift-mus (Image credit: Logitech)

Ergonomisk tastatur og mus i samspil

Det nye Wave tastatur er en del af Logitechs Ergo-serie. Det bliver Logitech billigste ergonomiske tastatur, og er tænkt som makker til Logitechs ergonomiske Lift mus.

Pris og tilgængelighed

Wave Keys er tilgængelig fra den 13. oktober 2023 i farverne Graphite og Off-White til en vejledende udsalgspris på 599 kr.

Den ergonomiske Logitech Lift-mus har været på markedet i et års tid og koster også 599 kr.