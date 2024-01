M3 MacBook Air er "i produktion" og kan allerede blive lanceret til marts

Der kom for nyligt nye rygter om potentielle nye Apple-produkter, herunder nye iPad Pros, iPad Airs og M3 MacBook Air-modeller. Tidligere lækager antydede, at vi ikke ville se nogen af disse nye udgivelser før april - men nye spekulationer antyder, at vi kunne se den M3-drevne version af Apples populære bærbare ankomme så tidligt som i marts.

Bloombergs Mark Gurman (hvis kilder ofte rammer plet, når det gælder Apple-lækager og -rygter) har i sit seneste Power On-nyhedsbrev sagt, at M3 MacBook Air kan komme på markedet i slutningen af marts. Vi dækkede også hans tidligere rapport, der antydede, at vi ikke ville se den nye MacBook før sidst i april.

Hvis Gurman har ret, og vi får opdaterede 13- og 15-tommers modeller af MacBook Air udstyret med den kraftfulde M3-chip hurtigere, end vi tror, er det godt nyt for alle Apple-fans, der har ventet på en opdateret Air.

Denne nye opdatering af MacBook Air følger efter sidste års lancering af den nye MacBook Pro og 24-tommers iMac-modeller, som begge er udstyret med den nye M3-chip. Da disse to flagskibsprodukter fik en tiltrængt opdatering, var manglen på en M3 MacBook Air på det tidspunkt påfaldende. Det er med andre ord på tide, at Apples tynde og lette laptop får en opgradering!

MacBook Air-modellen vi har ventet på

Mens du kan købe den nyeste 15-tommer MacBook Air for omkring 12.499 kroner og den nyeste 14-tommer MacBook Pro for omkring 14.999 kroner, forventer vi, at den nye MacBook Air vil ligge et sted derimellem. Vi har ikke hørt nogen rygter eller lækager om potentielle priser endnu, men vi håber på lidt flere spor, når vi kommer tættere på lanceringsdatoen.

På trods af risikoen for en prisstigning mener vi stadig, at M3 MacBook Air vil være de ekstra penge værd: Du får kraften fra den imponerende M3-chip, som kombineret med MacBook Airs tynde og slanke design betyder, at du sandsynligvis ikke behøver at købe en anden bærbar i lang tid.

Med ankomsten af M3 MacBook Air vil vi sandsynligvis ikke længere anbefale M2 Air-modellen. M2-chippen gav ikke det store præstationsspring i forhold til M1-chippen, som vi gerne ville have set, især fordi M1 MacBook Air stadig er en fantastisk enhed, der stadig har en plads på vores topliste over de bedste MacBooks.

Men M3-chippen giver et større præstationsspring i forhold til M2, hvilket gør den kommende M3 Air til et potentielt meget bedre valg, end M2 Air nogensinde var. Medmindre M2-modellen får en stor prisnedsættelse (hvilket er muligt!), vil vi stadig anbefale M1 MacBook Air til alle, der leder efter en prisvenlig MacBook, og anbefale M3 MacBook Air til folk, der leder efter mere kraft eller en langsigtet investering. Så hvis Apple ikke sænker prisen på sin M2 MacBook, bliver den måske en smule overflødig fremover.