Går du og glæder dig en MacBook Pro OLED? Så må du væbne dig med tålmodighed

Apples MacBook Pro-modeller med OLED-skærme er angiveligt blevet forsinket til 2027 ifølge en ny rapport - selvom en iPad Pro-model ser ud til at få denne luksusskærm allerede næste år. Rapporten kommer fra det koreanske tech-site The Elec (via 9to5Mac), som citerer Omdia, et markedsundersøgelsesfirma, der angiveligt kom med disse afsløringer under en nylig konference.

Ifølge de seneste rapporter ser det altså ud til, at den første OLED-MacBook først kommer om fire år, hvilket er virkelig lang tid at vente. Det er dog værd at bemærke, at det kun er rygter i øjeblikket, så vi anbefaler at tage dem med et gran salt.

Omdia har tidligere bemærket, at forventningen til MacBook Pro-modeller med OLED-skærme var, at de ville dukke op i 2026, men det ser ud til at være blevet udskudt endnu et år.

Det er dog ikke kun dårlige nyheder, for det ser ud til, at Apple stadig planlægger at introducere OLED-skærme til iPad Pro næste år, både på 11-tommers og 12,9-tommers modellerne. Vi får at vide, at masseproduktionen af disse iPads vil starte i første kvartal af 2024.

Vi krydser fingre for en MacBook Air

Det er helt klart dårligt nyt for dem, der havde set frem til en OLED-skærm på deres MacBook Pro i fremtiden, men vi skal heller ikke være alt for pessimistiske.

Langsigtede forudsigelser som denne er særligt vanskelige. Jo længere væk prognosen går, jo mere skeptiske bør vi være af indlysende grunde, da der utvivlsomt er mange faktorer og beslutninger, der spiller ind på, hvordan designet af fremtidige MacBooks vil blive.

Når det er sagt, stemmer det stort set overens med det, vi har hørt om MacBook Pro på det seneste - nemlig at den først får OLED i 2026. Det rygte kom fra brancheanalytikeren Ross Young, som er en velkendt leaker, når det gælder rygter og lækager om Apple. Det er meget muligt, at der er sket yderligere forsinkelser for at skubbe lanceringen endnu et år.

Men det er lidt mærkeligt, at Elec-rapporten skriver, at 2027 er den "første udgivelsesdato for en OLED MacBook" (medmindre der er gået noget tabt i oversættelsen fra koreansk). Så vidt vi ved, bliver MacBook Pro ikke den første Apple-laptop med en OLED-skærm.

Vi har før hørt, at MacBook Pro ikke er en prioritet for Apple, når det kommer til OLED-opgraderinger, og at vi kommer nok til at se en MacBook Air med den nye skærmteknologi, før den kommer til MacBook Pro. Rygterne siger, at den kommer næste år (sammen med de tidligere nævnte iPad Pro-modeller). Dette er igen en forudsigelse fra Young og også Ming-Chi Kuo, som er en anden kendt leaker, når det kommer til Apple-information.

Så hvis du har set frem til at teste en MacBook Pro udstyret med en OLED-skærm, har du sandsynligvis meget lang tid til at spare op til det køb. Faktisk kan prisen meget vel være en faktor i beslutningen om at udskyde lanceringen af en OLED-model, da MacBook-salget i øjeblikket er faldende. Som The Elec nævnte, forventes MacBook-produktionen at falde markant i år - med et fald på omkring 20% for laptops fremstillet af Apple sammenlignet med 2022.

Det er noget af en forskel, og prisstigninger på allerede dyre MacBook-modeller (som OLED helt sikkert ville indebære) er sandsynligvis ikke en strategi, Apple ønsker at overveje fremover, ikke lige nu i hvert fald.